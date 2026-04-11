Ovo je Dinamova godina! Plavi u 2026. treća najefikasnija momčad u Europi

Momčad Marija Kovačevića demonstrirala je zastrašujuću napadačku moć u posljednjim utakmicama, potvrdivši da se nalazi u formi kakva se rijetko viđa. Nakon što su u prvenstvenom dvoboju ponizili Osijek sa 7:0, uslijedila je pobjeda 6:3 protiv Gorice u polufinalu Kupa. S tih 13 golova u samo dva susreta, Dinamo je stigao do brojke od ukupno 112 pogodaka u svim natjecanjima ove sezone. Time je ova generacija već sada nadmašila momčad Nenada Bjelice iz sezone 2018./19. i zauzela mjesto na ljestvici četrnaest najefikasnijih sezona u klupskoj povijesti.

Ono što posebno impresionira je Dinamov učinak u kalendarskoj 2026. godini. U 16 odigranih utakmica od siječnja, Plavi su mrežu tresli čak 53 puta, što ih čini trećom najefikasnijom momčadi u čitavoj Europi. Ispred zagrebačkog kluba nalaze se samo dva istinska giganta - Bayern, koji je u novoj godini zabio 63 gola, te Barcelona sa 60 postignutih pogodaka. Ipak, valja istaknuti da je katalonskom klubu za taj učinak trebalo čak sedam utakmica više nego Dinamu, što dodatno naglašava nevjerojatnu efikasnost hrvatskog prvaka.

Kada se pogledaju prosjeci, slika postaje još impresivnija. Bayern i Dinamo jedini su europski prvoligaši koji u proljetnom dijelu sezone drže prosjek viši od tri gola po utakmici. Bavarci su s prosjekom od 3,316 gola po susretu tek neznatno ispred zagrebačke momčadi, čiji prosjek iznosi gotovo identičnih 3,313. Ta minimalna razlika sugerira da bi se Dinamo, nastavi li ovim tempom, uskoro mogao naći i na samom vrhu ove prestižne ljestvice.

Glavni pokretač Dinamove ofenzive je napadač Dion Drena Beljo, koji proživljava sezonu iz snova. Pogotkom protiv Gorice stigao je do brojke od 29 golova u 39 službenih nastupa, čime se izjednačio s nekadašnjim miljenikom navijača Angelom Henriquezom na šestom mjestu vječne liste klupskih strijelaca u jednoj sezoni. Beljo je posebno "eksplodirao" u 2026. godini, u kojoj je u samo 15 nastupa postigao nevjerojatnih 18 golova, što ga čini trećim najboljim strijelcem Europe u novoj godini, odmah iza Harryja Kanea (19) i Irca Pata Hobana (20).

Ipak, Dinamova snaga nije samo u jednom igraču, što najviše veseli trenera Kovačevića. Činjenica da se uz Belju u strijelce u 2026. godini upisalo još jedanaest igrača pokazuje širinu i raznovrsnost napada. Veliki doprinos dali su Miha Zajc s osam pogodaka, Monsef Bakrar i Luka Stojković sa po sedam, te Gabriel Vidović s pet golova. Svoj obol dali su i Bruno Goda, Fran Topić, Josip Mišić i drugi, dokazavši da opasnost prijeti sa svih strana.

Pred Dinamom je još osam prvenstvenih utakmica i finale Kupa protiv Rijeke, a na vidiku je i lov na apsolutni klupski rekord. Najefikasnija sezona u povijesti bila je ona iz 1993./94., kada je tadašnja Croatia pod vodstvom Miroslava Blaževića postigla 133 gola. Za dostizanje te brojke Dinamu treba još 21 pogodak, odnosno prosjek od 2,33 gola po utakmici. S obzirom na to da je trenutačni prosjek ove sezone 2,67, rušenje povijesnog rekorda čini se kao sasvim realan cilj.