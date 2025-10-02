Naši Portali
DUPLA DOZA UŽIVANJA

Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati Dinamo i Rijeku u europskim utakmicama

PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
02.10.2025.
u 08:00

Krovna europska nogometna federacija još je nakon izvlačenja parova pogodovala navijačima hrvatskih klubova, jer Dinamo i Rijeka svoje europske utakmice niti jednom neće igrati u isto vrijeme

Nakon što je Dinamo prošlog tjedna pobjedom protiv Fenerbahčea na Maksimiru započeo ligašku fazu Europske lige, zagrebačke plave danas čeka nova utakmica u istom natjecanju. No, po prvi će puta na teren ove europske jeseni i aktualni prvak Rijeka, tako da nas čeka dvostruka doza uživanja u nadmetanjima naših najjačih klubova na europskoj sceni. Krovna europska nogometna federacija još je nakon izvlačenja parova pogodovala navijačima hrvatskih klubova, jer Dinamo i Rijeka svoje europske utakmice niti jednom neće igrati u isto vrijeme.

Kao i kod Lige prvaka, i u preostala dva klupska natjecanja igrat će se u dva termina, onom u 18.45 i onom u 21 sat. Tako će danas prva na teren Rijeka, i to u Armeniji kod tamošnjeg prvaka Noaha. Klub je to kojeg s klupe vodi donedavni trener Dinama Sandro Perković, a za kojeg igraju dva poznata lica s HNL-travnjaka. Prvi je Alen Grgić, koji je i sam branio boje Rijeke, a drugi Marin Jakoliš. Njega se pak sjećamo iz Hajduka i Šibenika. Utakmica se igra na neutralnom terenu, na stadionu Vazgen Sargsyan u armenskoj prijestolnici Jerevanu. Izravan TV-prijenos u Hrvatskoj dostupan je na kanalu Arenasport 2, i to sa studijskom emisijom prije i nakon dvoboja.

A nakon Rijeke, također uz studijske emisije na Arenasport 1 kanalu moći ćete pogledati dvoboj između Maccabija iz Tel Aviva i Dinama. Utakmica se igra također na neutralnom polju, i to na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Zbog sigurnosne situacije naprosto je nemoguće igrati u Izraelu pa se tamošnji sportski klubovi snalaze na sve moguće načine. Do zadnjeg trenutka nije bilo sigurno da će se utakmica uopće i odigrati. Naime, postojale su indicije da će Izvršni odbor Uefe izbaciti izraelske klubove i reprezentaciju iz svih natjecanja pod njenim okriljem, no to se (još uvijek) nije dogodilo.

Dakle, Rijeka na Arenasport 2, Dinamo na Arenasport 1, pred nama je večer uživanja...
Konferencijska liga Europska liga Rijeka Dinamo

