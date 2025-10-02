Veliki dan hrvatskog nogometa: Evo gdje gledati Dinamo i Rijeku u europskim utakmicama

Nakon što je Dinamo prošlog tjedna pobjedom protiv Fenerbahčea na Maksimiru započeo ligašku fazu Europske lige, zagrebačke plave danas čeka nova utakmica u istom natjecanju. No, po prvi će puta na teren ove europske jeseni i aktualni prvak Rijeka, tako da nas čeka dvostruka doza uživanja u nadmetanjima naših najjačih klubova na europskoj sceni. Krovna europska nogometna federacija još je nakon izvlačenja parova pogodovala navijačima hrvatskih klubova, jer Dinamo i Rijeka svoje europske utakmice niti jednom neće igrati u isto vrijeme.

Kao i kod Lige prvaka, i u preostala dva klupska natjecanja igrat će se u dva termina, onom u 18.45 i onom u 21 sat. Tako će danas prva na teren Rijeka, i to u Armeniji kod tamošnjeg prvaka Noaha. Klub je to kojeg s klupe vodi donedavni trener Dinama Sandro Perković, a za kojeg igraju dva poznata lica s HNL-travnjaka. Prvi je Alen Grgić, koji je i sam branio boje Rijeke, a drugi Marin Jakoliš. Njega se pak sjećamo iz Hajduka i Šibenika. Utakmica se igra na neutralnom terenu, na stadionu Vazgen Sargsyan u armenskoj prijestolnici Jerevanu. Izravan TV-prijenos u Hrvatskoj dostupan je na kanalu Arenasport 2, i to sa studijskom emisijom prije i nakon dvoboja.

A nakon Rijeke, također uz studijske emisije na Arenasport 1 kanalu moći ćete pogledati dvoboj između Maccabija iz Tel Aviva i Dinama. Utakmica se igra također na neutralnom polju, i to na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Zbog sigurnosne situacije naprosto je nemoguće igrati u Izraelu pa se tamošnji sportski klubovi snalaze na sve moguće načine. Do zadnjeg trenutka nije bilo sigurno da će se utakmica uopće i odigrati. Naime, postojale su indicije da će Izvršni odbor Uefe izbaciti izraelske klubove i reprezentaciju iz svih natjecanja pod njenim okriljem, no to se (još uvijek) nije dogodilo.

Dakle, Rijeka na Arenasport 2, Dinamo na Arenasport 1, pred nama je večer uživanja...