RPG NIJE U PLANU

Velika praznina na Dinamovom popisu, Kovačević izostavio zvijezdu. Evo što se događa

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.09.2025.
u 11:30

Pred Dinamom je okršaj se Fenerbahčeom, no na popisu je izostalo jedno ime

Dinamo Zagreb objavio je popis igrača na koje trener Mario Kovačević računa za ligaški dio Europske lige. Najveće iznenađenje je izostanak Ronaela Pierre-Gabriela, francuskog braniča koji od dolaska Kovačevića nije upisao nijedan službeni nastup i očito više nije u planovima stručnog stožera.

U grupnoj fazi Dinamo će se suočiti s osam protivnika: Fenerbahčeom, Maccabi Tel-Avivom, Malmöom, Celtom Vigo, Real Betisom, Lilleom, FCSB-om i Midtjyllandom. Prema novom formatu, osam najboljih od ukupno 36 klubova plasirat će se izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta kroz dodatne utakmice tražiti prolaz među 16 najboljih.

Najveći uspjeh Dinama u ovom natjecanju stigao je u sezoni 2020./21., kada je stigao do četvrtfinala. Tada ga je zaustavio Villarreal. Španjolci su slavili 1:0 u Zagrebu i 2:1 u uzvratu, ukupnim rezultatom 3:1. 

FOTO Dalić saznao dobre vijesti, sad može odahnuti. Evo tko se danas pojavio na treningu
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Ronael Pierre-Gabriel Europska liga Dinamo

