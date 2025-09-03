Naši Portali
Jeličić stao uz Bobana i prozvao dinamovca: 'Evo zašto je divlji, mora naučiti nogometnu logiku'

03.09.2025.
u 08:49

"Divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo", bio je opis Luke Stojkovića kojeg mu je pridjenuo Zvonimir Boban. Otkrio je to Bruno Petković u nedavnom intervjuu

Dinamo je u 5. kolu SuperSport HNL-a prvi put ove sezone ostao bez pobjede. Na gostovanju kod Varaždina odigrao je 2:2, a među igračima koji su ostavili najslabiji dojam bio je 21-godišnji veznjak Luka Stojković. Njegovu igru analizirao je za MAXSport stručni komentator Joško Jeličić. U emisiji Studio Supersport HNL Jeličić je naglasio da Stojković posjeduje talent, ali da mora još puno napredovati.

"Naravno, svatko ima pravo na loš dan, ali ovo je definicija one njegove divljine o kojoj smo pričali. Pljeskanje sucu i dobije žuti karton gdje ima čistu loptu pa pokušava petom. Ovdje uputi slab udarac, odnosno dodavanje, a ne udarac. Ovo su stvari gdje se on mora razviti kao igrač. Naučiti igrati bez lopte", rekao je Jeličić.

Dotaknuo se i situacije u kojoj je mladi veznjak zakasnio u reakciji: "U ovim stvarima i shvaćanju nogometne igre on ima veliki potencijal, ali se mora naučiti nogometnim logikama."

Stojkovićevo ime u medijima se našlo i prije mjesec dana, i to bez njegove volje. Tada je Bruno Petković u Podcastu Inkubator otkrio što mu je rekao predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban: "da je divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo". Petković je pritom dodao: "To nek se zna."

Ključne riječi
Luka Stojković Dinamo domaći nogomet

