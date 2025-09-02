Vatreni otkrio istinu o propalom transferu u Dinamu: 'Čuo sam se s Bobanom, ali...'

Ovo ljeto brojni su hrvatski reprezentativci promijenili klub, a među njima i Borna Sosa, koji je karijeru nastavio u engleskom Crystal Palaceu. Premijernu epizodu u novom okruženju otvorio je trofejom, osvajanjem Superkupa.

"Bilo je lijepo osvojiti pehar, nakon što sam zadnji osvojio s Dinamom. Meni je to osobno puno značilo, pogotovo jer je bilo na Wembleyju protiv Liverpoola. Ne može bolje od toga, a nadam se da mi nije zadnji pehar", rekao je Sosa, dodavši da je zadovoljan prvim dojmovima u klubu.

U Premier ligi još nije debitirao, ali je nastupio u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. "Tek sam došao, nisam ni očekivao da ću sve igrati. Mislim da ću napredovati, da će sve ići u dobrom smjeru."

Sosa vjeruje da će mu se kroz sezonu otvoriti dovoljno prostora za igru, što bi mogla biti i velika prilika da se nametne izborniku Zlatku Daliću. "Imamo 60-ak utakmica u sezoni s kupovima i Europom, da igraš pola to je kao da igraš gotovo cijelu sezonu u nekom drugom klubu. Mislim da ću ove sezone imati dosta veliku minutažu, a meni osobno znači igrati u najjačoj ligi svijeta. Englezi su došli do toga da su liga za sebe, osjetiš drugačiju energiju, zasad sam impresioniran. Ne znaš tko će se boriti za ostanak, a tko za Europu."

Tijekom ljeta spominjao se i njegov mogući povratak u Dinamo. Sosa je otkrio da je doista razgovarao sa Zvonimirom Bobanom: "Da, ali bila mi je nezgodna situacija u tom ranom dijelu prijelaznog perioda jer nisam bio u Ajaxu, nego u Torinu, i nisam znao koliko će Ajax tražiti za mene. Ispostavilo se da su tražili nekih 4-5 milijuna eura. Naravno, čuo sam se s Bobanom, imam veliko poštovanje za njega, mislim da će raditi jako dobre stvari s Dinamom i već sad ih radi. Uvijek kad on nazove imaš nekakav poseban osjećaj, imali smo nekoliko lijepih razgovora, nažalost situacija se drugačije odvila, ali nikad ne znaš što budućnost nosi."