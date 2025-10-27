Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
BORBA ZA VRH

Velika pobjeda Igora Štimca, Zrinjski u derbiju svladao Borac

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
27.10.2025.
u 21:22

Borac vodi na ljestvici sa 25 bodova, Zrinjski ima 24, a treći je Željezničar sa 22 boda.

U derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Zrinjskog iz Mostara, koje s klupe predvodi Igor Štimac, slavili su protiv aktualnog lidera na ljestvici, Borca iz Banje Luke, rezultatom 2-1 te se tako približili na samo bod zaostatka.

Zrinjski je poveo već u trećoj minuti susreta kada je Matej Šakota preciznim udarcem nakon asistencije Frana Ćuže iskoristio brzi protunapad Mostaraca.

Borac je uspio izjednačiti u 33. minuti preko Luke Juričića, koji je preciznim udarcem okrunio lijepu akciju gostiju. U nastavku susreta, već u 47. minuti, kapetan Zrinjskog Nemanja Bilbija donio je novu prednost Mostarcima i, pokazat će se kasnije, postavio konačan rezultat.

Borac vodi na ljestvici sa 25 bodova, Zrinjski ima 24, a treći je Željezničar sa 22 boda.

Navijači na nogama zbog Livakovića i kažu: 'Pa nevjerojatno. Ako danas nije shvatio, neće nikada'

Ključne riječi
Zrinjski Igor Štimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja