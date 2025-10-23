Štimac odveo igrače na misu prije Mainza, nogometaši Zrinjskog će imati veliku podršku

Uoči večerašnje utakmice protiv Mainza u Konferencijskoj ligi, Igor Štimac je momčad Zrinjskog odveo na svetu misu, posebno organiziranu za ovu prigodu u tom njemačkom gradu. Očito je da naš trener iz svoje momčadi želi izvući posebnu motivaciju uoči ovog važnog europskog ispita. Na misi koju je predvodio don Mate Pehar, trener Zrinjskog je čitao duhovnu poruku.

Sjajno ozračje priredili su navijači Zrinjskog na nekoliko punktova u Mainzu. Nekoliko sati uoči susreta, javili su nam se članovi navijačke udruge Sinovi koji redovito prate nastupe Zrinjskog u Europi. Poslali su nam fotografije i video-sadržaje koji vjerno oslikavaju sjajno ozračje uoči susreta. Zrinjski će i večeras imati snažnu podršku oko 3.500 svojih navijača u gradu koji ima izniman povijesni i kulturni značaj...

- Obišli smo sve kulturne znamenitosti, grad je jako lijep. Još samo da ovaj zgodan izlet okrunimo povijesnom pobjedom Zrinjskog, to bi bilo sjajno. Naravno, vratit ćemo se opet kako bismo detaljno upoznali i ostale sadržaje koje nudi Mainz - poručili su Dodo, Mario Musa, Ivan Rogić i ostatak mnogobrojne skupine vjernih navijača Zrinjskog...