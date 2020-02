Velika je šteta što ne idem na Svjetsko prvenstvo u Kinu

Filip Mihaljević, vlasnik hrvatskog rekorda u bacanju kugle na otvorenom (21,84 m), postao je u utorak vlasnik i hrvatskog dvoranskog rekorda u bacanju kugle. Na vrlo jakom mitingu u Düsseldorfu pobijedio je hicem od 21,52 metra.

To je 39 centimetara duže od dosadašnjeg dvoranskog rekorda Stipe Žunića. Filip je iza sebe ostavio Konrada Bukowieckog i Tomaša Staneka.

Promjena trenera na kraju prošle sezone, kada se Edis Elkasević odlučio potpuno posvetiti treniranju Sandre Perković s kojom želi osvojiti treće uzastopno olimpijsko zlato u bacanju diska, i nije bila tako loša za Mihaljevića.

– Treniram Filipa od 1. prosinca. Obavili smo najprije pripreme u Splitu, a potom smo tjedan dana vježbali u Beogradu. Kako Filip od 2017. godine nije nastupao u dvorani, u Beogradu smo se malo privikavali na dvoranske uvjete. Sad, da smo baš očekivali takav rezultat, možda i nismo, ali cilj nam je bio osvojiti ukupno prvo mjesto na WA Indoor Touru. To je natjecanje na kojem se zbrajaju rezultati sa tri mitinga. Prvi je bio u Düsseldorfu, drugi je ove subote u poljskom Torunu, a treći će biti 21. veljače u Madridu – rekao je Marko Macelić, novi trener Filipa Mihaljevića.

Jedan od prvih koji je Filipu čestitao na novom rekordu bio je Stipe Žunić.

– Nas dvojica jedan drugoga dobro motiviramo. Sada, kada sam vlasnik oba hrvatska rekorda, na otvorenome i u dvorani, to je Žuniću motivacija da me nadmaši. On će ove sezone propustiti dvoransku sezonu i pripremati se za sezonu na otvorenome – rekao je Mihaljević.

Šteta što je otkazano Svjetsko dvoransko prvenstvo u kineskom gradu Nanjingu.

– Žao mi je zbog toga jer sam baš u dobroj formi. Ne znam zašto to natjecanje nisu organizirali u nekoj drugoj zemlji. Ovako će se sljedeće godine u kratkom razdoblju održati i Europsko i Svjetsko dvoransko prvenstvo – zaključio je Filip Mihaljević.