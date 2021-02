Velika čast za Hrvatsku: Luka Modrić je među elitom, rame uz rame s Messijem i CR7

Vraća nam se najvažnije klupsko natjecanje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Nogometna Liga prvaka sljedećeg će nam tjedna, od 16. veljače, priuštiti najbolje od najboljeg s europskih travnjaka. Gledat ćemo sjajne dvoboje poput onih Liverpoola i Leipziga, Barcelone i PSG-a, Atlética i Chelseaja, Atalante i Real Madrida... Iz društva takvih velikana (tu su još i Juventus, Bayern, Borussia...) bogatih superzvijezdama teško je izabrati tko su najbolji po pozicijama, no za ovu priliku odlučili smo se malo poigrati i izabrati 11 najboljih nogometaša koji će igrati u nokaut fazi Lige prvaka... Konkurencija je takva da mjesta nije bilo ni za superzvijezde poput Salaha, Mbappéa, Manéa, Neymara, Suáreza, Hålanda...

A evo i 11 izabranih.

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Slovenac je već godinama razlog zašto je Atlético Madrid i u lošijim danima Simeoneova perioda i dalje zadržao status top 3 momčadi u španjolskoj Primeri, a njegove vještine i refleksi na vratima pridonijeli su nekim velikim trenucima za klub, poput izbacivanja Liverpoola lani u Ligi prvaka. Forma Jana Oblaka je konstantna, a kad takvoj obrani dodamo i briljantnog Suáreza samo je nebo granica i klub iz Madrida zasluženo nosi ulogu “dark Hrvatski reprezentativac u rujnu je napunio 36 godina, najstariji je igrač kraljevskog kluba, ali igra toliko dobro da mu je Real odlučio produljiti ugovor, pa će u Madridu ostati do ljeta 2022. godine sport horsea” za naslov.

T. A. Arnold (Liverpool)

Iako je ove godine zbog osakaćene obrane malo promijenio pristup i više se posvetio obrambenim zadacima, Trent Alexander-Arnold pokazuje da i u svojoj slabijoj sezoni i dalje može ostati svjetska klasa na poziciji desnog braniča. Da, Liverpool je trenutačno u padu, ali i dalje je riječ o momčadi koja u turnirskom sustavu protiv svakog može do pobjede, a Liverpool u velikim utakmicama ne može bez Trentove lucidnosti.

Ruben Dias (Manchester City)

Ako se sjećate kako je svojim dolaskom Virgil van Dijk (vjerojatno neće na teren do kraja sezone) revitalizirao Liverpool, isto je i mladi portugalski stoper pristigavši iz Benfice napravio u Cityju. I dalje City uvjerljivo maršira na vrhu ljestvice, a velike zasluge pritom ima dvojac Dias – Stones besprijekornom igrom u obrani. Od Cityja su više zabili i United i Liverpool, no zato su oba ta kluba primila dvostruko više pogodaka od Cityja. Ključ je u ovom dečku. U prvih devet utakmica otkako je Guardiola upario Diasa i Stonesa City je imao omjer 9-1-0 uz jedan primljeni gol!.

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Leipzig ima izričitu namjeru prodati ovaj francuski stroj za veliki novac u veliki klub. S razlogom! Dayot je jedan od najneobičnijih stopera na tržištu, jer uz strašnu brzinu, snagu i fizičke atribute odlikuje ga i odlična tehnika. Kao što je prošle sezone i pokazao s nekoliko nagrada za igrača utakmice, tako bi i ove mogao biti ključni akter u Europi, posebice sad protiv Liverpoola.

Alphonso Davies (Bayern)

Dojam je da je Flick u prvom dijelu dozirao Daviesu minutažu kako bi mu omogućio eksploziju u drugom dijelu sezone, kad je raspored gust i kad su utakmice važne. Istina, bilo je to dijelom i zbog ozljede gležnja, ali sad je “Phonzy” spreman pokazati što zna i umije na terenu – a zna jako puno. Predriblati i pretrčati protivnika, odigrati odličan dupli pas, ubaciti sa strane, stići suparnika, biti odličan obrambeni igrač u kontrama, igrati disciplinirano, ali i zaigrano kad mu je to dopušteno.

Joshua Kimmich (Bayern)

Već godinama znamo da je odličan igrač, a prijelazom s desnog bočnog na veznog to je dobilo i potvrdu. Ukratko, Kimmich igra kao genijalac. Ne samo što je ključni igrač u sredini Bayernove igre, i u pogledu kreiranja napada i kad se Bavarci brane, već je Kimmich je u 21 nastupu u svim natjecanjima upisao i četiri pogotka te 13 asistencija.

Luka Modrić (Real Madrid)

Realno, prošle bi godine ostao daleko od ovog popisa, ali hrvatski maestro se ove sezone u punom zamahu vratio među samu elitu. Ove je sezone, i to će reći svatko tko pomno prati klub, uvjerljivo najbolji igrač Reala. Luka radi sve na terenu, a uz to, ono najbriljantnije, dirigira tempom utakmice po svojoj volji, bilo to u obrambenom smislu nekim presingom, bilo to u napadačkom smislu sprintovima ili nekim duplim pasom. Protivniku je jako teško vratiti kontrolu utakmice kad je Luka jednom uzme. Usto je ove sezone imao nekoliko iznimno važnih obrambenih reakcija i nekoliko sjajnih dalekometnih pogodaka. Real Madrid je, imao Ronalda ili ne, uvijek prijetnja u Ligi prvaka, pogotovo s Modrićem kao ključnim igračem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Iako ga zbog ozljede neće biti u osmini finala protiv Mönchengladbacha, očekujemo da će se belgijski čarobnjak pridružiti građanima u daljnjoj fazi. Što reći o čovjeku koji redom ruši rekorde u asistencijama i točnim dodavanjima na Otoku. I koji je ekvivalent nogometnom Ivanu Baliću s rješenjima koja baš nitko nema. Ni kronični problemi s tetivama koljena neće ga zaustaviti, uvijek se nakon njih vrati još jači i pametniji. Samo ove sezone već je nanizao 15 asistencija, a tek je prošlo pola sezone i još nije KDB ni nastupao u svim utakmicama. Užitak je gledati takvu igračinu. Vezni red koji bi činio s Kimmichem i Modrićem imao bi nevjerojatno malen broj pogrešaka.

Lionel Messi (Barcelona)

Što se novo pametno može reći o Lionelu Messiju? Da je jedan od najkreativnijih individualaca? Da je jedan od najsposobnijih nogometaša po pitanju punog trka s potpunom kontrolom lopte u nogama? Da i dalje nosi i ovu krnju Barcelonu na svojim leđima nakon svih zakulisnih skandala i poteškoća u klubu? Unatoč svim osobnim i poslovnim problemima koji se događaju u Argentinčevu životu, on i dalje pruža nevjerojatne partije. Već je do pola sezone zabio 17 komada. Barca s Messijem, kakva god bila, uvijek ima šanse u bilo kojem okršaju.

Robert Lewandowski (Bayern)

Trenutačno najbolji nogometaš svijeta, tu nema dvojbe. U 2020. Lewandowski je bio čovjek odluke u svakoj utakmici. Zabijao je više golova nego što je igrao utakmica i u istom tempu je nastavio i u 2021. godini. Njemački je prvak u prvom redu favorita za novi naslov u Ligi prvaka, to jest za uspješnu obranu istog – ponajviše zbog poljskog golgetera. U ovoj je sezoni odigrao 29 utakmica i zabio 30 pogodaka.

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Imate li dojam da Cristiano Ronaldo ima 36 godina? Jako ga je teško imati kad liječnici iz Italije kažu da ima tijelo 23-godišnjaka. Ronaldo se sjajno brine za svoje tijelo. Žari i pali i u Serie A i u Ligi prvaka kao da je tek na počecima... Ronaldo u dresu talijanskog giganta ima jasan motiv – donijeti Juventusu taj toliko željeni naslov prvaka Europe. Liga prvaka je njegova “kuća”.