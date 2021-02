Dinamov dragulj radostan: "Ovo je više od tri boda!"

Dugo se čekao ovaj veliki sudar dviju najboljih momčadi naše prve nogometne lige, sudar Dinama i Osijeka, ali i sudar Zorana Mamića i Nenada Bjelice. Naime, znano je da njih dvojica nisu u ‘ljubavi’ nakon što je Bjelica morao otići iz Dinama prije gotovo godinu dana.

Ove su dvije momčadi ušle u susret bodovno poravnate na vrhu, Bjelica je od svog dolaska u Osijek nadoknadio bodovni zaostatak za plavima krasnim rezultatima, dok je Mamić napravio čudesne stvari u Europi, ali i prosuo dosta bodova u domaćem ligaškom natjecanju. Na kraju ovih maksimirskih 90 minuta slavio je Dinamo, minimalno, ali i zasluženo s 1:0 pogotkom sjajnog Mislava Oršića već u 15. minuti susreta. Da, mogla je ta utakmica završiti i drukčije, i rezultatski uvjerljivijom pobjedom plavih koji su bili apsolutno bolji u prvom dijelu, ali onda i remijem ili čak slavljem Osijeka koji je stiskao u drugom dijelu, više riskirao, napao svom snagom kad je Dinamo ostao bez isključenog Ristovskog koji je imao debi za plave. No, neće ga pamtiti kao najljepšeg u karijeri, iako je prvi prekršaj profesionalno napravio, ali je onda kao profesionalac morao biti pažljiviji. No, Osijek je stisnuo na kraju, imao prilike, ali Dinamo je imao Dominika Livakovića koji je u završnici skinuo nekoliko lopti koje su svi već vidjeli u mreži. Nadamo se da je Livaković dobro jer u jednom trenutku se činilo da neće moći nastaviti zbog ozljede, a sad će u četvrtak još itekako biti potreban Dinamu u Krasnodaru u Europskoj ligi.

No, da ne zaboravimo vratara gostiju, i Ivušić je držao svoju momčad u ‘igri’ s nekoliko krasnih obrana bez kojih bi utakmicu Dinamo puno ranije odveo u svoj rezultatski mir.

Mamić slavio svojim receptom

Za Dinamo je ovo velika pobjeda, napravio je bodovnu razliku u odnosu na najvećeg suparnika, od tri međusobna sraza slavio je u dva, pa je to ‘bod fore’ bude li neizvjesne bitke do samog kraja prvenstva.

Dinamo je pobijedio svojom igrom, Osijek je izgubio svojom filozofijom. Plavi su igrali svoju igru, pogotovo u prvom poluvremenu i tu su bili apsolutno bolji. Čak su malo dali i da Osijek bude u ‘egalu’ u posjedu, ali su plavi bili opasniji. Osijek nije napravio ništa ozbiljno sve do zadnje minute prvog dijela i Mamić još jednom može biti nezadovoljan realizacijom stvorenih prilika i završnicom inače dobrih akcija. Osijek je pokušao igrati svojim prokušanim receptom, organiziranom defenzivom i onda iskoristiti pokoju priliku koja mu se pruži. No, Dinamo ne daje puno prilika, a Dinamo ima kvalitetu s kojom može iskoristiti svoju šansu ili nekakav poklon kakav je u promrzli Zagreb donio po nekima najbolji desni u našoj ligi, Igor Silva. Oršić je to kaznio i na kraju je to bilo dovoljno za pobjedu Dinama, pjesmu i slavlje nakon, na kraju teško izborene pobjede, ali ponavljamo, zaslužene.

– Čestitam Dinamu na pobjedi, a svojim igračima na velikom naporu. Bila je to dobra utakmica, iako mi u nju nismo ušli dovoljno agresivno, bili smo predaleko od igrača Dinama, a Dinamo je bio agresivniji. No, prije 17 kola bili smo na minus osam bodova od njih, sada smo na minus tri. Dinamo je bio bolji u prvom dijelu, imao više prilika, mi smo bili bolji u drugom, ali Dinamo je imao sjajnog vratara Livakovića. No, imamo još Dinamo kod nas u Osijeku – kazao je Bjelica koji je prvi put bio u Maksimiru nakon ‘razvoda braka’ s plavima.

No, malo je i ‘pecnuo’ Dinamo iako nije govorio neistinu:

– Dinamo je u zadnjih petnaest dana potrošio 15 milijuna eura na pojačanja, mi nula milijuna, a nosili smo se ravnopravno. To nam daje nadu da srce koje imamo može prevladati novac koji imaju oni i vjerujem da će biti borba do kraja.

No, da su mu gazde ponudile 15 milijuna eura za pojačanja, zar ih on ne bi potrošio?

No, pustimo to, važno je da smo gledali dobru utakmicu, zanimljivu, napetu, neizvjesnu, da je bilo sjajnih poteza, neočekivanih grešaka, a na kraju iz te hladne maksimirske večeri slaveći izlazi Dinamo koji je imao više raspoloženih, istaknutih igrača. Ademi je bio opet fenomenalan, taj je vukao kao lokomotiva, Oršić probojan i ubojit, Majer i Ivanušec razigrani, Lauritsen, Theophile i Gvardiol čvrsti, Livaković na kraju briljantan, dok kod Osijeka nije bilo tako istaknutih pojedinaca, osim pokoji bljesak koji je iskakao iz momčadske organiziranosti.

Ništa nije gotovo

Plavi sad puno mirnije mogu razmišljati o četvrtku, Europskoj ligi i Krasnodaru.

– Lijepa je ovo pobjeda, slatka, ma najljepši osjećaj na svijetu! – ushićeno je počeo Danas Lauritsen i nastavio:

– Ova utakmica pokazala je kako je nogomet sjajan. Bili smo dobri, fokusirani od samog početka utakmice i kad pobijediš ovako nakon što nam je isključen igrač, izravnog suparnika, onda je to puno više od tri boda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije danski nogometaš želio puno o tome koliko će psihološki ova pobjeda biti važna za susret u Krasnodaru.

– Svaka je pobjeda važna, a ova je važna zbog našeg prvenstva prije svega. Tri su boda uvijek važna, ali mene posebno veseli način na koji smo došli do te pobjede – zaključio je Lauritsen.

Istina, velika je to pobjeda Dinama, iako će oba trenera s pravom reći da je sve daleko od gotovog, da je još puno utakmica i bodova u igri. Ova tri boda doista vrijede puno za Dinamo, kao što bi značila i da ih je osvojio Osijek. Plavi sad imaju mir, dobili su na samopouzdanju i budu li i dalje ozbiljni u svakoj utakmici onda će im ta pobjeda donositi značajne kamate. No, bude li još pokoje utakmice s pristupom ‘lako ćemo’ ponovno mogu u bodovne probleme. Ali, to je stvar igrača i trenera, a ti igrači i trener plavih sad su zaslužili veseliti se.