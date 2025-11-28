VELIKA ANKETA Čitatelji Večernjeg lista biraju najdraži dres hrvatske nogometne reprezentacije

Fotografije koje su procurile u javnost otkrivaju izgled dresova vatrenih za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što je izazvalo veliku nostalgičnu pozornost jer ti dresovi predstavljaju posljednju suradnju Hrvatskog nogometnog saveza i tvrtke Nike nakon punih 26 godina partnerstva. Prema dostupnim vizualima, novi domaći dres vraća se korijenima s dizajnom koji neodoljivo podsjeća na povijesni dres iz 1990. godine, karakteriziran vertikalnim nizom crveno-bijelih polja na sredini prsa, dok su rukavi crvene boje, a bočni paneli sadrže plave detalje. Gostujuća garnitura za 2026. trebala bi zadržati isti predložak, ali u tamnoplavoj varijanti s suptilnim dvobojnim uzorkom, čime se zatvara jedno bogato poglavlje dizajnerske evolucije prije nego što njemački gigant preuzme palicu.

Priča o "kockicama" započela je 17. listopada 1990. godine na povijesnoj utakmici protiv SAD-a u Zagrebu, kada je akademski slikar Miroslav Šutej osmislio vizualni identitet koji će postati jedan od najprepoznatljivijih u svijetu sporta. Prvi dresovi bili su preplavljeni sitnim kvadratićima, postavljajući temelj za sve buduće varijacije, a od 1994. do 2000. godine tehnički sponzor bio je talijanski Lotto. Upravo su u njihovim dresovima Vatreni ostvarili svoj prvi veliki uspjeh osvajanjem bronce u Francuskoj 1998. godine, noseći dresove na kojima su kvadratići bili asimetrično raspoređeni kako bi simulirali vijorenje zastave na vjetru, što je ostalo urezano u kolektivno sjećanje nacije kao simbol ponosa i početka nogometne velesile.

Ulaskom u novo tisućljeće započela je dugogodišnja era američkog proizvođača opreme koji je kroz dva i pol desetljeća eksperimentirao s veličinom, položajem i oblikom kvadrata, često izazivajući podijeljene reakcije koje bi se pretvorile u obožavanje nakon dobrih rezultata. Na Svjetskom prvenstvu 2002. godine dizajn je bio ograničen tadašnjim "template" krojevima s mrežastim umetcima, dok je dres za 2006. godinu donio pročišćeni, klasični izgled s ravnomjernim rasporedom. Kroz godine su se mijenjali i gostujući dresovi, koji su najčešće bili plavi, a posebno se pamti onaj iz 2016. s efektom šahovnice koja blijedi, te eksperimenti s recikliranim materijalima koji su postali standard u modernoj proizvodnji sportske opreme.

Najveće uspjehe Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je u dresovima koji su hrabro odstupali od tradicije, pri čemu je dres iz 2018. godine bio prijelomna točka s golemim, nazubljenim kvadratima koji su vizualno dominirali terenima u Rusiji na putu do svjetskog srebra. Taj trend povećavanja uzorka nastavio se i na Euru 2020. te u Katru 2022., gdje je domaći dres imao neobičan raspored s više bijele površine, dok je gostujući dres s "blur" efektom i plavim nijansama postao jedan od najprodavanijih. Konačno, na Euru 2024. vidjeli smo najveće kvadrate do sada, simbolizirajući snagu i zajedništvo.

