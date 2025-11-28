Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
DAJTE VAŠ GLAS

VELIKA ANKETA Čitatelji Večernjeg lista biraju najdraži dres hrvatske nogometne reprezentacije

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/21
VL
Autor
vecernji.hr
28.11.2025.
u 17:03

Hrvatska je kroz svoju povijest imala mnogo lijepih i upečatljivih dresova. U njima smo se pojavljivali na velikim natjecanjima i osvajali medalje. Koji je na vas ostavio najveći dojam?

Fotografije koje su procurile u javnost otkrivaju izgled dresova vatrenih za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što je izazvalo veliku nostalgičnu pozornost jer ti dresovi predstavljaju posljednju suradnju Hrvatskog nogometnog saveza i tvrtke Nike nakon punih 26 godina partnerstva. Prema dostupnim vizualima, novi domaći dres vraća se korijenima s dizajnom koji neodoljivo podsjeća na povijesni dres iz 1990. godine, karakteriziran vertikalnim nizom crveno-bijelih polja na sredini prsa, dok su rukavi crvene boje, a bočni paneli sadrže plave detalje. Gostujuća garnitura za 2026. trebala bi zadržati isti predložak, ali u tamnoplavoj varijanti s suptilnim dvobojnim uzorkom, čime se zatvara jedno bogato poglavlje dizajnerske evolucije prije nego što njemački gigant preuzme palicu.

Priča o "kockicama" započela je 17. listopada 1990. godine na povijesnoj utakmici protiv SAD-a u Zagrebu, kada je akademski slikar Miroslav Šutej osmislio vizualni identitet koji će postati jedan od najprepoznatljivijih u svijetu sporta. Prvi dresovi bili su preplavljeni sitnim kvadratićima, postavljajući temelj za sve buduće varijacije, a od 1994. do 2000. godine tehnički sponzor bio je talijanski Lotto. Upravo su u njihovim dresovima Vatreni ostvarili svoj prvi veliki uspjeh osvajanjem bronce u Francuskoj 1998. godine, noseći dresove na kojima su kvadratići bili asimetrično raspoređeni kako bi simulirali vijorenje zastave na vjetru, što je ostalo urezano u kolektivno sjećanje nacije kao simbol ponosa i početka nogometne velesile.

Ulaskom u novo tisućljeće započela je dugogodišnja era američkog proizvođača opreme koji je kroz dva i pol desetljeća eksperimentirao s veličinom, položajem i oblikom kvadrata, često izazivajući podijeljene reakcije koje bi se pretvorile u obožavanje nakon dobrih rezultata. Na Svjetskom prvenstvu 2002. godine dizajn je bio ograničen tadašnjim "template" krojevima s mrežastim umetcima, dok je dres za 2006. godinu donio pročišćeni, klasični izgled s ravnomjernim rasporedom. Kroz godine su se mijenjali i gostujući dresovi, koji su najčešće bili plavi, a posebno se pamti onaj iz 2016. s efektom šahovnice koja blijedi, te eksperimenti s recikliranim materijalima koji su postali standard u modernoj proizvodnji sportske opreme.

Najveće uspjehe Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je u dresovima koji su hrabro odstupali od tradicije, pri čemu je dres iz 2018. godine bio prijelomna točka s golemim, nazubljenim kvadratima koji su vizualno dominirali terenima u Rusiji na putu do svjetskog srebra. Taj trend povećavanja uzorka nastavio se i na Euru 2020. te u Katru 2022., gdje je domaći dres imao neobičan raspored s više bijele površine, dok je gostujući dres s "blur" efektom i plavim nijansama postao jedan od najprodavanijih. Konačno, na Euru 2024. vidjeli smo najveće kvadrate do sada, simbolizirajući snagu i zajedništvo.

U nastavku vam donosimo pregled sve 21 kombinacije dresova do sada i veliku anketu: Koji vam je najdraži dres hrvatske nogometne reprezentacije?

POGLEDAJTE VELIKU FOTO GALERIJU: Svi dresovi hrvatske nogometne reprezentacije

Svi dresovi hrvatske nogometne reprezentacije
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
1/21

Glasujte u velikoj anketi:
Ključne riječi
Dresovi SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

9
'Nije bilo lagano djetinjstvo'

Modrić: Sjećam se kad su mi djeda ubili. To su stvari koje te obilježe i ne možeš ih zatvoriti

- Volio sam Milan općenito, ali tu je bio i Zvone, veliku karijeru je napravio u Milanu, kapetan hrvatske reprezentacije. I on je imao velik utjecaj da su Hrvati gledali i navijali za Milan.Kad se pojavila ta opcija Milana, znao sam da je to - to. Ostao sam na visokom nivou. Talijanska liga je jedna od kompetitivnijih u Europi, dosta je izjednačena, nije lako igrati. Bio je to lagan izbor za mene. Posebice zbog pristupa ljudi i kluba - rekao je Modrić.

Učitaj još

Kupnja