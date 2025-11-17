Naši Portali
UŽIVO Čekamo reakcije iz Podgorice, Hrvatska slavi najuspješnije kvalifikacije u povijesti

Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
17.11.2025.
Nakon velike pobjede hrvatske reprezentacije u glavnom gradu Crne Gore pred predstavnike medija stat će izbornik Zlatko Dalić i igrači

Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji je mogući način zaključila kvalifikacije za još jedno veliko natjecanje. U posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku izabranici Zlatka Dalića pobijedili su Crnu Goru, velikim preokretom i rezultatom 3:2. Nakon utakmice u Podgorici slijedi period uigravanja vatrenih pred novi Mundijal, a odmah nakon dvoboja izbornik Dalić i igrači dat će prve izjave za medije.

Uskoro donosimo reakcije iz Podgorice...
Ključne riječi
Vatreni Zlatko Dalić SP 2026. Crna Gora hrvatska nogometna reprezentacija

Kupnja