UŽIVO Čekamo reakcije iz Podgorice, Hrvatska slavi najuspješnije kvalifikacije u povijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija na najbolji je mogući način zaključila kvalifikacije za još jedno veliko natjecanje. U posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku izabranici Zlatka Dalića pobijedili su Crnu Goru, velikim preokretom i rezultatom 3:2. Nakon utakmice u Podgorici slijedi period uigravanja vatrenih pred novi Mundijal, a odmah nakon dvoboja izbornik Dalić i igrači dat će prve izjave za medije.

Uskoro donosimo reakcije iz Podgorice...