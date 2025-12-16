Naši Portali
SJAJAN USPJEH

Hrvatski reprezentativac stigao do prvog trofeja u Rumunjskoj: 'Uživam ovdje, sve mi je super'

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo u odbojci, Hrvatska - Grčka
Dubravka Petric/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
16.12.2025.
u 00:12

Nemamo nikakav pritisak, ali smo mi u momčadi, koja je međunarodna, sa samo pet-šest domaćih igrača, uvjereni da ove godine možemo ući u sva finala koja se budu igrala - kaže Petar Višić

Pouzdani organizator igre hrvatske odbojkaške reprezentacije, Petar Višić, 198 cm visoki 27-godišnjak jedan je od najzaslužnijih pojedinaca za osvajanje rumunjskog Superkupa njegove nove ovogodišnje momčadi, Corone Brașov.

– Odlično smo odigrali protiv, po meni, najdominantnije rumunjske momčadi. Motivirano, s vrlo malo pogrešaka, jako zrelo. To je super jer se zapravo još nismo posložili kako treba u sezoni. Nije nam krenulo kako smo očekivali, pa smo trenutačno na diobi petog i šestog mjesta na tablici domaće Divizije A1, s 10 bodova – priča Višić.

Petru je, kako sam ističe, odlično u Brașovu, sedmom po veličini rumunjskom gradu, 170 km sjeverno od Bukurešta i 380 km od Crnog mora.

– Baš uživam, sve mi je super, i grad, i momčad, i atmosfera u kluba i oko njega. Jako sam zadovoljan ovdje, a sada, nakon ovog trofeja, mislim da ćemo i u domaćem prvenstvu pokazati više. Puni smo samopouzdanja i vjerujem da možemo još puno toga dobroga napraviti u Rumunjskoj. Nemamo nikakav pritisak, ali smo mi u momčadi, koja je međunarodna, sa samo pet-šest domaćih igrača, uvjereni da ove godine možemo ući u sva finala koja se budu igrala. Ovim trofejem dodatno smo se napunili samopouzdanjem; osvajanje Superkupa psihički nas je jako podiglo. Iako, liga je još jača nego prošle godine, svakako kompetitivnija. Imamo ludi ritam zbog kojeg nažalost neću moći za božićne i novogodišnje blagdane skupiti nekoliko slobodnih dana i skoknuti u Hrvatsku. Ali takav je život profesionalnog sportaša – zaključio je Višić.
