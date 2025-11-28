Naši Portali
KONAČAN IZGLED

FOTO Ekskluzivno izašao dres Hrvatske za svjetsko prvenstvo! Nova oprema vatrenih izgleda čudesno

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.11.2025.
u 14:43

Domaća varijanta sadrži standardne kockice, a drugi gostujući dres plave je boje

Uoči ždrijeba za svjetsko prvenstvo 2026. u Washingtonu, procurio je i konačan dizajn dresa vatrenih za nadolazeći Mundijal. Hrvatska će u Americi nositi dosadašnju marku proizvođača Nike, a još uvijek se ne zna hoće li nakon toga obući glavnog rivala Adidas, no poznat je izgled novog dresa u kojem će Modrić i ekipa igrati idućeg ljeta na sjevernoameričkom kontinentu.

Domaća varijanta dresa Hrvatske sadrži standardne kockice, a drugi gostujući dres plave je boje.

Poznati portal specijaliziran za objavu novih garnitura dresova, Footyheadlines prvi je objavio kako će izgledati novi dres Hrvatske, dobili su fotografije nakon proizvodnje u tvornici.

Sve detalje o novoj opremi hrvatsk nogometne reprezentacije možete pogledati OVDJE.

Foto: TikTok screenshot

