FOTO Ekskluzivno izašao dres Hrvatske za svjetsko prvenstvo! Nova oprema vatrenih izgleda čudesno

Uoči ždrijeba za svjetsko prvenstvo 2026. u Washingtonu, procurio je i konačan dizajn dresa vatrenih za nadolazeći Mundijal. Hrvatska će u Americi nositi dosadašnju marku proizvođača Nike, a još uvijek se ne zna hoće li nakon toga obući glavnog rivala Adidas, no poznat je izgled novog dresa u kojem će Modrić i ekipa igrati idućeg ljeta na sjevernoameričkom kontinentu.

Domaća varijanta dresa Hrvatske sadrži standardne kockice, a drugi gostujući dres plave je boje.

Poznati portal specijaliziran za objavu novih garnitura dresova, Footyheadlines prvi je objavio kako će izgledati novi dres Hrvatske, dobili su fotografije nakon proizvodnje u tvornici.

