Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'

Nogometna groznica uoči Svjetskog prvenstva 2026. za hrvatske je navijače vrlo brzo prerasla u šok i nevjericu zbog objavljenih cijena ulaznica. San o praćenju Vatrenih uživo za mnoge će ostati samo san, jer su iznosi narasli do razine koja se opisuje kao "iznuđivačka". Prema dostupnim informacijama, najjeftinije ulaznice za finale premašuju vrtoglavih 3700 eura, što je gotovo deseterostruko više u odnosu na prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Ništa bolje nije ni u grupnoj fazi, gdje se ulaznice srednje kategorije kreću oko 920 eura. Konkretno, za utakmice hrvatske reprezentacije, poput one protiv Engleske, navijači će za najpovoljniju, treću kategoriju, morati izdvojiti između 245 i 645 eura. Ovakva cjenovna politika izazvala je oštre reakcije navijačkih udruga diljem Europe, poput Football Supporters Europe (FSE) i domaće udruge "Mi Hrvati", koje su cijene nazvale "monumentalnom izdajom" navijača.

Suočen s kritikama, oglasio se i Hrvatski nogometni savez. Glasnogovornik Tomislav Pacak izjavio je u emisiji Hrvatskog radija "Sportski mikrofon" kako su negativne reakcije očekivane i razumljive, no pojasnio je i pozadinu Fifine odluke. "Očito su u Fifi procijenili da mogu ići s ovakvim cijenama. Ako usporedimo s cijenama drugih događaja u SAD-u poput NBA utakmica ili Super Bowla, ne možete dobiti ulaznicu ispod 3-4 tisuće dolara. FIFA je najavila da svaku utakmicu na prvenstvu smatra malim Super Bowlom", poručio je Pacak, ističući kako krovna nogometna organizacija najveće natjecanje pozicionira kao ekskluzivni sportski spektakl. Time se nogomet, nažalost, sve više udaljava od svoje baze – običnih navijača kojima odlazak na prvenstvo postaje financijski nedostižan.

Unatoč paprenim cijenama, HNS je objavio detaljan vodič za sve koji ipak namjeravaju kupiti ulaznice. Treća faza prodaje, koja uključuje nasumično izvlačenje, započela je 11. prosinca. i traje do 13. siječnja 2026. godine. Prijave se vrše isključivo putem službene stranice FIFA.com/tickets, a u slučaju da potražnja za utakmice hrvatske reprezentacije premaši raspoloživu kvotu od osam posto kapaciteta stadiona, FIFA će organizirati ždrijeb. Važno je naglasiti da je krovna organizacija za navijače reprezentacija sudionica osigurala nepromjenjive cijene u ovoj fazi prodaje, iako je po prvi put uveden sustav dinamičkog određivanja cijena, što znači da će one kasnije vjerojatno rasti s potražnjom.

Kako bi nagradio one najvjernije, HNS je u dogovoru s Fifom osigurao i model izravne kupnje. Povjerenik za ulaznice Nikša Martinac pojasnio je kako će 530 navijača s najviše odgledanih utakmica reprezentacije u posljednjih pet godina (13 ili više) dobiti pravo na izravnu kupnju po dvije ulaznice, od grupne faze pa sve do finala, i to bez sudjelovanja u ždrijebu. Ti navijači bit će obaviješteni putem e-maila, a iz Saveza su uputili ključno upozorenje: navijači koji dobiju pravo prvokupa ne smiju se prijavljivati za Fifin ždrijeb, jer će u protivnom obje prijave biti automatski poništene. Ovaj program vjernosti, pokrenut prije nekoliko godina, tako se pokazuje kao jedina sigurna, iako ograničena, slamka spasa za najzagriženije fanove Vatrenih.