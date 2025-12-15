Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MAN UTD - BOURNEMOUTH 4:4

Luda utakmica na Old Traffordu! United tri puta vodio, ali nije došao do pobjede

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
15.12.2025.
u 23:16

Nogometaši Manchester Uniteda i Bournemoutha odigrali su jednu od najboljih utakmice sezone u Premier ligi, a nakon niza obrata susret je završio 4-4

Bio je to "triler" na Old Traffordu sa čak osam golova, te nizom prilika na obje strane. Ukupno su igrači oba sastava uputili 39 udaraca, pri čemu čak 18 udaraca u okvir gola. Legenda Liverpoola, a sada komentator Sky Sportsa, Jamie Carragher kazao je kako žali što je susret završio.

"Mislim da smo upravo vidjeli najbolju utakmicu sezone i to je ono što Premier ligu čini najvećom ligom, najvećim proizvodom, kako god to želite nazvati, na svijetu. Nismo htjeli da utakmica završi, a osjećali smo se kao da ni sudac nije," kazao je.

United je vodio 1-0 i 2-1, no gosti su se oba puta vratili, a potom i poveli 3-2. Manchester je uzvratio s dva gola stigavši do prednosti 4-3, da bi Bournemouth pet minuta prije kraja zabio za 4-4. U posljednjim trenucima susreta gosti su mogli i do pobjede. Amad Diallo je u 13. minuti doveo United do prednosti, izjednačio je Antoine Semenyo u 40. minuti, no u posljednjim trenucima prvog dijela Casemiro je vratio prednost na stranu domaćina.

Evanilson je izjednačio u 46. minuti, a rezultat je okrenuo Marcus Tavernier u 52. minuti. Bruno Fernandes je sve vratio na početak u 77. minuti, a samo dvije minute kasnije Matheus Cunha je doveo "Crvene vragove" do vodstvs 4-3. U 85. minuti je poravnao E.J. Kroupi.

Gosti su u sudačkoj nadoknadi, koja je trajala devet minuta, imali dvije velike prilike, ali se Senne Lammens istaknuo sjajnim obranama. Prvo je u šestoj minuti nadoknade obranio udaraca Marcosa Senesija, a tri minute kasnije i Davida Brooksa.

United je napredovao za dva mjesta i sada je šesti sa 26 bodova, deset manje od lidera Arsenala. Bournemouth je također napravio skok za dvije stepenice i trenutačno drži 13. mjesto sa 21 bodom.
Ključne riječi
Premier league Bournemouth Manchester United

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!