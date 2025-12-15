Na Kutiji Šibica odigrano finale prije finala, Franko's izbacio prve favorite za naslov

Jednu od najzanimljivijih utakmica malonogometnog turira Kutija šibica ove sezone odigrali su Kerschoffset Grafolit i Franko's. Po mnogim malonogometnim stručnjacima ove dvije ekipe bez problema su mogle igrati i finale, a ždrijeb je htio da se sretnu već u trećem kolu. U osminu finala, među 16 najboljih otišla je momčad Franko's, koja je nakon 2:2 u regularnom dijelu pobijedila poslije izvođenja kaznenih udaraca.

– Po meni oni su bili favoriti ovogodišnje Kutije šibica. Okupili su u svojim redovima sve redom futsal reprezentativce Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije. Momčad koja u svojim redovima ima Postružina, Perića, Luketina, Seferovića i Čeha jednostavno mora biti favorit za naslov. No mi se nismo predavali. Imamo mladu momčad koju čine igrači do 19 godina, koji igraju veliki nogomet u Maksimiru i Dubravi. Tu smo i nas nekolicina iskusnih poput Maloče, El-Saleha i mene koji su s Pizzerijom Stari Zagreb osvojili Kutiju šibica 2016. godine – rekao je Davor Kanjuh, nekadašnji hrvatski reprezentativac i igrač Futsal Dinama.

Tko je bio bliže pobjedi?

– Iskreno, oni jer su do 40. minute vodili s 2:1. Još su kod 2:1 imali kazneni udarac, koji Čeh nije realizirao. U posljednjoj minuti izjednačili smo preko Ivana Matana. Kazneni udarci su lutrija, to svi znamo. I ne kaže se uzalud da momčad koja osvoji Kutiju mora neku utakmicu proći na kaznene udarce. Nakon prve dvije serije bilo je 2:2, a onda je za njih opet šutirao Čeh i opet je promašio. Naš posljednji izvođač bio je Ivan Matan, koji je bio nepogrešivi i on je nekako najzaslužniji za naš prolaz – rekao je Kanjuh.

Ako ste izbacili najvećeg favorita za naslov, znači li to da ste sada vi prvi favoriti?

– Daleko od toga. Ove godine imamo jako težak ždrijeb. Ovo nam je bila već četvrta utakmica jer smo igrali i pretkolo. Ima tu još jako puno dobrih momčadi, a nas već u osmini finala čeka Promotionplay Domograd. Mislim da će oni sutra pobijediti Elektroluč Solar. Bit će to još jedna spektakularna utakmica, ako do nje dođe. Što se tiče naslova, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, pa ćemo vidjeti dokle ćemo dogurati – zaključio je Kanjuh.

Promotionplay je u 1. kolu s uvjerljivih 12:1 pobijedio momčad Hidrocibalae. Tko igra za PP-Domograd? Zvijezde su Vedran Matošević, Filip Matijašević i Tomislav Marjanović. Momčad Krešimir Keta Bandić nada se da bi ove godine mogla ponoviti 2021., kada je osvojila naslov. U drugom kolu svladali su Avik energy Tech s 4:2.

Zanimljivo je i na turniru veterana. Neki favoriti za naslov već su rano ispali. Primjerice Promotionplay, za koji su igrali Ješe, Franja, Štrok, Mujdža, Poljak i Bisaku. Riječ je o momčadi koja je do sada četiri puta osvajala veteransku Kutiju. Ispali su u drugom kolu od momčadi Autoškola Klindić&Kajzerica Lampaši. Nakon 40 minuta bilo je 0:0, a u raspucavanju je Autoškola pobijedila s 2:1. Sam je Franja pogodio za Promotionplay, dok su Šoljić i Mujdža promašili. U osminu finala plasirao se Nikola Šafarić, trener Varaždina, sa svojom momčadi Football Area, za koju još igraju Benko, Jertec, Kresinger i Lukavečki. Oni su s 1:0 pobijedili Pulpit-Elkro. Branitelji naslova, Senjak hoteli, jedva su prošli, tek nakon izvođenja kaznenih udaraca. Igrali su protiv momčadi Ecos-Tioil i nakon 40 minuta bilo je 2:2. Kod izvođenja sedmeraca sva tri igrača Senjak hotela su pogodila, dok je kod Ecosa jedini promašio Lučić. Senjak hoteli i ove godine imaju jako dobru momčad, u kojoj igraju Ivan Krstanović, Slobodan Rajčević, Mario Petrović, Jakov Grcić, Domagoj Abramović te brani Mario Jozić.