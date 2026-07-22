Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZADOVOLJAN KAKO JE PROŠLO

Vazquez: Ovo je Španjolska - slavlje bez paljenja automobila, pljačkanja trgovina...

FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade
Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 15:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Vázquez, igrač Bayer Leverkusena te bivši ofenzivac Real Madrida, koji je za španjolsku reprezentaciju nastupio devet puta, istaknuo je putem objave na Instagramu zadovoljstvo načinom na koji su navijači proslavili pobjedu, bez ozbiljnijih incidenata.

"Bez razbijanja semafora, bez paljenja automobila, bez pljačkanja trgovina... Jednostavno Španjolska", poručio je nogometaš Lucas Vázquez pohvalivši milijune navijača u zemlji nakon što je njegova reprezentacija u nedjelju osvojila drugi naslov svjetskog prvaka.

Vázquez, igrač Bayer Leverkusena te bivši ofenzivac Real Madrida, koji je za španjolsku reprezentaciju nastupio devet puta, istaknuo je putem objave na Instagramu zadovoljstvo načinom na koji su navijači proslavili pobjedu, bez ozbiljnijih incidenata.

Nekoliko minuta nakon posljednjeg sučevog zvižduka u finalu s Argentinom (1-0), milijuni Španjolaca izašli su na ulice gradova i sela kako bi proslavili osvajanje druge zvjezdice na dresu nacionalne momčadi.

Proslave su protekle uglavnom mirno u usporedbi s onom u Francuskoj krajem svibnja kada su navijači PSG-a slavili osvajanje Lige prvaka, pri čemu je bilo 219 ozlijeđenih i 780 uhićenih. 

Španjolska je osvajanjem Svjetskog prvenstva stigla do svoje druge svjetske titule u povijesti, nakon prvog naslova osvojenog 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.
Ključne riječi
Španjolska reprezentacija Lucas Vazquez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!