Objavljena najbolja momčad SP-a, jedno ime iznenadilo sve

Nakon što je spuštena zavjesa na Svjetsko prvenstvo, FIFA je predstavila svoj Dream XI, odnosno najboljih 11 igrača turnira prema izboru korisnika na službenoj platformi. U momčadi se nalaze brojni igrači koji su obilježili prvenstvo, ali i nekoliko nogometaša koji nisu bili među prvim favoritima za takvo priznanje.

Najveće iznenađenje nalazi se na vratarskoj poziciji. Mjesto među najboljima pripalo je Vozinhi, vrataru Zelenortskih Otoka, reprezentacije koja je bila jedna od najpozitivnijih priča prvenstva. Iako njegova momčad nije stigla do same završnice, njegove obrane ostavile su snažan dojam i donijele mu mjesto ispred brojnih vratara iz najvećih nogometnih nacija.

Obrambenu četvorku čine Pedro Porro i Marc Cucurella iz novog svjetskog prvaka Španjolske, argentinski reprezentativac Lisandro Martínez te Francuz Dayot Upamecano. Posebno se ističe španjolski dvojac koji je bio dio momčadi koja je stigla do svjetskog naslova.

U sredini terena FIFA je odabrala trojac koji predvode Rodri, Michael Olise i Jude Bellingham. Rodri je bio jedan od ključnih igrača španjolske dominacije tijekom cijelog turnira, Olise je oduševio svojim nastupima u dresu Francuske, dok je Bellingham ponovno bio jedna od glavnih figura engleske reprezentacije.

Napadački dio momčadi izgleda kao popis iz nogometne videoigre. U njemu su Lionel Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappé. Messi je Argentinu ponovno odveo do same završnice, Mbappé je bio glavna francuska zvijezda, dok je Haaland predvodio Norvešku do povijesnog rezultata na velikom natjecanju.

🌎⭐️ OFFICIAL: FIFA release their 2026 World Cup best XI.



Any changes you’d make? pic.twitter.com/pNFI6fv57J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Najviše igrača u idealnoj postavi imaju Španjolska i Francuska, koje daju po trojicu predstavnika. Argentina je zastupljena s dvojicom igrača, dok su po jednog nogometaša dali Engleska, Norveška i Zelenortski Otoci.

Ipak, izbor nije prošao bez rasprava. U FIFA-inom Dream XI-ju nema nekih igrača koji su imali važnu ulogu u španjolskom osvajanju naslova, poput Laminea Yamala, Ferrana Torresa i Danija Olma. Upravo zbog toga ovakve momčadi često izazivaju podijeljene reakcije, pogotovo jer se temelje na glasovima korisnika, a ne isključivo na odluci stručnog žirija.