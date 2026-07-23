VIDEO Oglasio se Siniša Krajač nakon burnog jutra za čelnike HOO-a

Nakon događaja koji je ujutro potresao Hrvatski olimpijski odbor, uhićenja direktora Damira Šegote, pred novinare je stao glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Njemu je pak policija jutros ušla u dom i obavila pretres, no on sam nije uhićen.

Što je policija jutros radila kod vas i jeste li vi ovdje u svojstvu svjedoka?

- Tako je, ja sam u svojstvu svjedoka. Policija ima svoje izvide. Ono što čitate po medijima i ono što znate otprije, tako je i sada.

Spominjalo se da ste na popisu Vedrana Pavleka, jeste li svoja saznanja podijelili s USKOK-om?

- Ne bih o ničem dalje govorio previše zato što su izvidi u tijeku i teško je bilo što reći. Ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces.

Neslužbeno se doznaje da se gospodina Šegotu tereti za primanje mita kako bi odobravao dodatne isplate Hrvatskom skijaškom savezu. To ne ide bez potpisa glavnog tajnika što ste vi, jeste li već sumnjali na takve radnje?

- Kažem vam, izvidi su u tijeku i to je sve što vam mogu danas reći. Sve ostalo će znati čim će se smjeti o tome govoriti.

Može li ovo ugroziti izbore?

- Na nama je da te izbore osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa Statutom i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne mogu ulaziti u to hoće li ovo utjecati na to.

Brine li vas bi vi mogli biti osuđeni na ovakav način?

- Ne.

Niste ništa skrivili?

Siniša Krajač ispred HOO-a Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nisam, vidite da nisam.

Neobično je da svjedoku dolaze na šest ujutro na vrata...

- To morate vidjeti s istražiteljima.