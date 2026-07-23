Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STAO PRED NOVINARE

VIDEO Oglasio se Siniša Krajač nakon burnog jutra za čelnike HOO-a

Zagreb: Siniša Krajač izlazi iz zgrade HOO-a sa USKOK-ovim istražiteljima
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 12:35
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Na nama je da te izbore osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa Statutom i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne mogu ulaziti u to hoće li ovo utjecati na to

Nakon događaja koji je ujutro potresao Hrvatski olimpijski odbor, uhićenja direktora Damira Šegote, pred novinare je stao glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Njemu je pak policija jutros ušla u dom i obavila pretres, no on sam nije uhićen.

Što je policija jutros radila kod vas i jeste li vi ovdje u svojstvu svjedoka?

- Tako je, ja sam u svojstvu svjedoka. Policija ima svoje izvide. Ono što čitate po medijima i ono što znate otprije, tako je i sada.

Spominjalo se da ste na popisu Vedrana Pavleka, jeste li svoja saznanja podijelili s USKOK-om?

- Ne bih o ničem dalje govorio previše zato što su izvidi u tijeku i teško je bilo što reći. Ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces.

Neslužbeno se doznaje da se gospodina Šegotu tereti za primanje mita kako bi odobravao dodatne isplate Hrvatskom skijaškom savezu. To ne ide bez potpisa glavnog tajnika što ste vi, jeste li već sumnjali na takve radnje?

- Kažem vam, izvidi su u tijeku i to je sve što vam mogu danas reći. Sve ostalo će znati čim će se smjeti o tome govoriti.

Može li ovo ugroziti izbore?

- Na nama je da te izbore osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa Statutom i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne mogu ulaziti u to hoće li ovo utjecati na to.

Brine li vas bi vi mogli biti osuđeni na ovakav način?

- Ne.

Niste ništa skrivili?

Siniša Krajač ispred HOO-a

- Nisam, vidite da nisam.

Neobično je da svjedoku dolaze na šest ujutro na vrata...

- To morate vidjeti s istražiteljima.

Ključne riječi
Damir Šegota Hrvatski olimpijski odbor Siniša Krajač

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Bell940
Bell940
13:11 23.07.2026.

Ako izaberete tu ljigu id promorca onda je to fakat dno

KR
krvavibravar1
12:59 23.07.2026.

Trpaj lopine u ćorke i oduzimaj ukradeno...

MA
marmelada
13:17 23.07.2026.

Tek kad se makne komunistički zakon o porijeklu imovine lopovluk će početi nestajati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!