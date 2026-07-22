Francuzi spremaju kandidaturu za SP 2038. i staju uz Infantina

Francuska nogometna federacija (FFF) planira krenuti u utrku za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2038. godine, a kako bi povećala svoje šanse, namjerava održati dobre odnose s čelnicima Međunarodne nogometne federacije (FIFA), piše francuski list L'Equipe.

Prema njihovim informacijama, Francuzi će podržati Giannija Infantina u njegovim nastojanjima da ostane na čelu FIFA-e. Razlog tome nije samo politička podrška, već i želja da se ne naruši odnos s krovnom svjetskom nogometnom organizacijom uoči potencijalne kandidature za veliki turnir.

Infantino se posljednjih godina često nalazi pod povećalom javnosti zbog načina upravljanja FIFA-om i brojnih kontroverzi koje su pratile njegove odluke. Posebno se raspravljalo o potezima vezanim uz širenje Svjetskog prvenstva, promjene nogometnog kalendara te odnose između FIFA-e i nacionalnih liga.

Unatoč kritikama, Francuska federacija očito smatra da bi bliska suradnja s aktualnim vodstvom FIFA-e bila važna za ostvarenje ambicija oko organizacije prvenstva 2038. godine.

Francuska je već jednom bila domaćin Svjetskog prvenstva, 1998. godine, kada je na domaćem terenu osvojila svoj prvi naslov svjetskog prvaka. Posljednje prvenstvo dodatno je pokazalo koliko je organizacija najvećeg nogometnog turnira važna i s financijskog i sportskog aspekta, pa bi utrka za domaćinstvo 2038. mogla donijeti nove političke borbe unutar svjetskog nogometa.