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TEŠKO PRIHVAĆAJU PORAZ

VIDEO Grubost i kaos nakon poraza? Argentina je slične scene priredila i prije gotovo 20 godina

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
MIKE SEGAR/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 16:28
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Ponašanje argentinskih nogometaša nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva izazvalo je brojne osude, no mnogi ističu kako takve scene nisu ništa novo

Argentinska reprezentacija posljednjih je dana na udaru brojnih kritika zbog ponašanja nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva. Umjesto sportskog završetka spektakla, susret je okončan masovnim naguravanjem i nizom incidenata zbog kojih su Argentinci ponovno postali glavna tema svjetskih medija.

Sve je započelo kada je Nahuel Molina grubim prekršajem zaustavio Rodrija, nakon čega je Enzo Fernández zbog oštrog starta zaradio izravni crveni karton. Po završetku utakmice situacija je potpuno izmaknula kontroli. Leandro Paredes nasrnuo je na Gavija i Erica Garcíju, dok je Roberto Ayala, legendarni bivši stoper Argentine i danas član stručnog stožera, udario Danija Olma. Ayala je kasnije priznao da je pogriješio i najavio kako će se osobno ispričati španjolskom reprezentativcu.

Zbog svega toga ponovno su oživjele rasprave o ponašanju Argentine na velikim natjecanjima, a mnogi su podsjetili i na kontroverze koje su pratile njihov put do svjetskog naslova u Kataru 2022. godine.

Na društvenim mrežama sada se masovno dijeli i snimka stara gotovo dva desetljeća. Riječ je o četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2006., u kojem je Njemačka nakon izvođenja jedanaesteraca izbacila Argentinu. Nakon posljednjeg penala izbila je velika gužva na terenu, a kamere su tada zabilježile kako je argentinski reprezentativac Maxi Rodríguez udario njemačkog veznjaka Bastiana Schweinsteigera.

Upravo zbog sličnosti s događajima iz finala protiv Španjolske, mnogi smatraju kako se radi o još jednom primjeru gubitka kontrole argentinske reprezentacije nakon bolnog poraza. Stara snimka tako je ponovno postala viralna, a rasprave o ponašanju "Gaučosa" na najvećim nogometnim pozornicama ne jenjavaju ni gotovo 20 godina kasnije.
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 1

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Avatar drug Joža
drug Joža
16:34 23.07.2026.

Necivilizirano pleme došlo na SP, ako gube počinje njihov cirkus.

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