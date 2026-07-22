VIDEO Dječaci čekali lift, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno što je postalo senzacija na internetu

Nekoliko španjolskih dječaka doživjelo je prizor koji će pamtiti cijeli život. Čekali su lift, a kada su se otvorila vrata lifta, pred njima se pojavila cijela reprezentacija Španjolske, aktualni svjetski prvaci.
Neočekivani susret s igračima La Roje izazvao je oduševljenje među navijačima, koji nisu mogli sakriti iznenađenje dok su se našli oči u oči s nogometnim zvijezdama koje su nedavno osvojile naslov svjetskog prvaka.
Snimka susreta brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako je to jedan od onih trenutaka o kojima navijači sanjaju.
Podsjećamo, Španjolci su u finalu SP-a u SAD-u nakon produžetka svladali Argentinu s 1:0 nakon čega im je u domovini priređen spektakularan doček.
@risingballers When you’re waiting for the elevator at hotel lobby and see the Spain team 😭🇪🇸 (IG: msk_sampath) #lamineyamal #yamal #spain #football #funny ♬ original sound - risingballers
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