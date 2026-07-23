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SIGURNOSNA AKCIJA

Milijuni gledatelja nisu ih primijetili: Snimka otkrila što se odvijalo na krovu stadiona tijekom finala SP-a

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 08:24
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Utakmica je predstavljala veliki sigurnosrni rizik zbog mogućih incidenata. Osiguranje na stadionu ionako je bilo pojačano u odnosu na sve druge utakmice, ali navijači jedno nisu primijetili

Tek nekoliko dana nakon završetka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku otkriveno je koliko su zapravo opsežne mjere osiguranja na stadionu bile. Finale je održano na stadionu MetLife u New Jerseyju, a utakmicu Španjolske i Argentine uživo su pratili američki predsjednik Donald Trump, predsjednica Meksika  Claudia Sheinbaum, kanadski premijer Mark Carney i španjolski kralj Felipe VI.

Utakmica je zato predstavljala veliki sigurnosrni rizik zbog mogućih incidenata. Osiguranje na stadionu ionako je bilo pojačano u odnosu na sve druge utakmice, ali navijači na stadionu nisu primijetili kako su se na kravu stadiona nalazili naoružani snajperisti. 

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Oni su nadzirali situaciju na stadionu kako bi na vrijeme spriječili potencijalne incidente. Nasreću, na kraju nije bilo potrebe za njihovom reakcijom te je sve prošlo u najboljem mogućem redu. Video možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
Navijači stadion snajperisti Finale SP 2026.

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