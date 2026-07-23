Milijuni gledatelja nisu ih primijetili: Snimka otkrila što se odvijalo na krovu stadiona tijekom finala SP-a

Tek nekoliko dana nakon završetka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku otkriveno je koliko su zapravo opsežne mjere osiguranja na stadionu bile. Finale je održano na stadionu MetLife u New Jerseyju, a utakmicu Španjolske i Argentine uživo su pratili američki predsjednik Donald Trump, predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum, kanadski premijer Mark Carney i španjolski kralj Felipe VI.

Utakmica je zato predstavljala veliki sigurnosrni rizik zbog mogućih incidenata. Osiguranje na stadionu ionako je bilo pojačano u odnosu na sve druge utakmice, ali navijači na stadionu nisu primijetili kako su se na kravu stadiona nalazili naoružani snajperisti.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oni su nadzirali situaciju na stadionu kako bi na vrijeme spriječili potencijalne incidente. Nasreću, na kraju nije bilo potrebe za njihovom reakcijom te je sve prošlo u najboljem mogućem redu. Video možete pogledati OVDJE.