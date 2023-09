Vatreni na korak do Njemačke, evo što im treba i koje su šanse da budu nositelji ždrijeba

Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je u obje rujanske utakmice kvalifikacija za Euro 2024. Vatreni su pobijedili Latviju 5:0, a potom i Armeniju 1:0 i uzeli šest bodova bez primljenih golova.

Izabranici Zlatka Dalića trenutačno su preuzeli vrh tablice grupe D i napravili ogroman korak ka putu u Njemačku. Hrvatska sad ima deset bodova (od mogućih 12), jednako kao i Turska, no ima i utakmicu manje od nje.

Štoviše, Turska je glavni konkurent vatrenima i protiv njih igraju sljedeći susret 12. listopada na novoj Opus Areni. Nakon toga čeka ih, tri dana poslije, gostovanje kod Walesa u Cardiffu.

Po nekim bi kombinacijama Hrvatska već tada mogla bukirati let za EP u Njemačkoj. No, još ih čeka kraj kvalifikacija i gostovanje kod Latvije 18. studenog pa domaća utakmica protiv Armenije na Maksimiru 21. studenog.

Nekim velikim kalkulacijama se ne treba baviti, žele li biti nositelji, trebaju sve četiri pobjede. No, ni one ne jamče taj status, ali bi to vrlo vjerojatno bilo dovoljno.

Hrvatskoj trebaju pobjede kako bi kvalifikacije završila kao jedna od pet prvoplasiranih reprezentacija, čime bi zauzela status nositelja u ždrijebu završnog turnira 2. prosinca u Hamburgu. Projekcije je prema Elo modelu objavio profesor Tomislav Globan sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.

"S 45 posto nakon Latvije Hrvatska sad ima 52 posto šanse da bude u prvom bubnju, dok je za drugi pot, kojega će činiti pet najlošijih pobjednika skupina i najbolji drugi, postotak pao s 46 na 42 posto. Istovremeno su šanse za izravan plasman s 97,8 momčadi Zlatka Dalića porasle na 99,2 posto, a za ukupan plasman s 99,2 na 99,7 posto."

Šanse za 1. pot su nam nakon večerašnjeg programa kvalifikacija porasle na 52%.



Sutra svi naši konkurenti (🇪🇸🇧🇪🇨🇭) imaju vrlo lagan program pa ne bi trebalo biti značajnijih promjena na kraju dana.



Sa sve 4 pobjede do kraja bili bismo praktički sigurni za Pot 1. pic.twitter.com/3wOBLoXin7 — Tomislav Globan (@tgloban) September 11, 2023

Raspored 'vatrenih' u kvalifikacijama za Euro

Hrvatska - Turska (12. listopad u 20.45, Osijek)

Wales - Hrvatska (15. listopad u 20.45, Cardiff)

Latvija - Hrvatska (18. studenog u 18 sati, Riga)

Hrvatska - Armenija (21. studenog u 20.45, Zagreb)