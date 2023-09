Junak vatrenih na Kavkazu: 'Možemo mirnije disati. Sviđa mi se što su dečki gladni novih pobjeda'

Hrvatska nogometna reprezentacija zasjela je na vrh ljestvice skupine D kvalifikacija za odlazak na EURO 2024. 1-0 gostujućom pobjedom protiv Armenije u Erevanu. Nakon uvjerljivog slavlja protiv Latvije u Rijeci, Hrvatska je ovaj "mini ciklus" zaokružila i minimalnom pobjedom u Armeniji.

Pogodak odluke zabio je Andrej Kramarić u 13. minuti postigavši 26. gol u 77. nastupu u hrvatskom dresu i trenutačno je peti strijelac u povijesti naše reprezentacije.

- Zadovoljni smo s tri boda, to je najvažnije. Svi smo znali da će ovo biti teško gostovanje, moglo je to izgledati s većom prednosti, ali to je nogomet. Bilo je drugih mogućnosti da bude bolji rezultat, najbitnije je da smo uzeli tri boda da možemo mirnije disati. Potvrdilo se da će ovo biti jedno od najtežih gostovanja, baš se ne sjećam kad smo pobjeđivali na ovim područjima. Protivnika smo na sreću probili jednoim, a na nesreću nismo u idućim akcijama.

- Utakmicu smo dobili na veliko iskustvo temeljem igranja zadnjih godina. Ali, ovo je nogomet i moramo se potvrđivati, motivirani smo i nismo se zadovoljili još. Ne slavimo što smo sve napravili, to me veseli i želimo još više pobjeđivati u budućnosti - rekao je junak utakmice Andrej Kramarić.