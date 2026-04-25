VATERPOLO

Jadranu gol prednosti u polufinalu Eurokupa za uzvrat u Budimpešti

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.04.2026.
u 23:15

Vaterpolisti hrvatskog prvaka Jadrana pobijedili su mađarski BVSC s 13-12 (1-2, 5-3, 4-2, 3-5) u prvoj utakmici polufinala Eurokupa, odigranoj u subotu na bazenu Poljud u Splitu.  Uzvratna utakmica u Budimpešti na rasporedu je 9. svibnja

Prava je šteta što Splićani na taj uzvrat ne putuju s uvjerljivijom prednošću, jer su 97 sekundi prije kraja utakmice imali tri gola više od suparnika (13-10). No, Mađari su u preostalom vremenu dvaput iskoristili igrača više i smanjili zaostatak na konačnih 13-12.

Kapetan Jadrana Zvonimir Butić bio je najbolji strijelac s četiri pogotka, ali je baš njemu blokiran šut 34 sekunde prije kraja, a potom dosuđeno i isključenje koje su gosti iskoristili za posljednji pogodak na utakmici. Po dva pogotka za Jadran postigli su Toni Nemet i Loren Fatović. Strijelce BVSC-a je s četiri pogotka predvodio Balint Ekler, a dvaput je mrežu zatresao David Tatrai.

Mađari su bolje otvorili utakmicu i početkom druge četvrtine su vodili s 3-1. No, uslijedila je serija 4-0 momčadi Jure Marelje kojom je Jadrana došao od -2 do +2 (5-3). U više navrata je Jadran imao tri pogotka prednosti (8-5, 9-6, 10-7, 13-10), ali Mađari su se svaki put vraćali i na kraju zadovoljni otišli iz Splita.

U drugom polufinalu Marseille dočekuje Radnički iz Kragujevca. 
Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
ISKRENO PRIZNANJE

Tucak otvorio dušu: Zdravlje mi je izraubano, pustio sam previše stvari, opraštam se od klupe Hrvatske!

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći

