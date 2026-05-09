Mladost u nastavku dvoboja slomila Zadrane

Zadrani su se odlično držali u uvodne dvije četvrtine nakon kojih su vodili 8-7. Kvaliteta je na površinu isplivala u posljednje dvije dionice te je do kraja Mladost ostvarila uvjerljivo slavlje od sedam pogodaka.

Luka Bukić je s pet golova predvodio strijelce Mladosti, dok su po tri postigli Konstantin Harkov i Josip Vrlić. U domaćem sastavu David Babić je zabio četiri, a Aleksandar Pešterić tri pogotka.

Vaterpolisti Mornara i riječkog Primorja EB remizirali su 16-16 (2-5, 6-2, 6-6, 2-3) u prvom četvrtfinalnom ogledu. Primorje EB je dobro otvorilo utakmicu te je vodilo 5-2 nakon prve četvrtine. Domaćin se brzo vratio u igru te je tijekom druge dionice okrenuo rezultat i poveo. U trećoj četvrtini nekoliko puta je Mornar vodio i s dva gola razlike, ali do kraja je Primorje EB stiglo do neodlučenog rezultata.

S pet golova Duje Živković je bio prvi strijelac domaćina, dok je Duje Akrap postigao tri. Kod gostiju su pet golova dali Tin Brubnjak i Ivan Vukojević, a četiri Gabrijel Burburan.

Solaris i splitski Jadran prvi će četvrtfinalni dvoboj u Šibeniku odigrati 13. svibnja. U petak je Jug AO kao gost u prvom susretu s uvjerljivih 22-11 nadjačao Medveščak u Zagrebu. Svi su uzvratni ogledi na programu 16. svibnja.