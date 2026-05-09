PH VATERPOLISTA

Mladost u nastavku dvoboja slomila Zadrane

Zagreb: U 14. kolu Prvenstva hrvatske u vaterpolu susreli se Mladost i Jadran
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
09.05.2026.
u 23:43

U prvom četvrtfinalnom ogledu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolisti zagrebačke Mladosti su očekivano u gostima nadjačali Zadar 1952 s 19-12 (2-5, 5-3, 7-4, 5-0)

Zadrani su se odlično držali u uvodne dvije četvrtine nakon kojih su vodili 8-7. Kvaliteta je na površinu isplivala u posljednje dvije dionice te je do kraja Mladost ostvarila uvjerljivo slavlje od sedam pogodaka.

Luka Bukić je s pet golova predvodio strijelce Mladosti, dok su po tri postigli Konstantin Harkov i Josip Vrlić. U domaćem sastavu David Babić je zabio četiri, a Aleksandar Pešterić tri pogotka.

Vaterpolisti Mornara i riječkog Primorja EB remizirali su 16-16 (2-5, 6-2, 6-6, 2-3) u prvom četvrtfinalnom ogledu. Primorje EB je dobro otvorilo utakmicu te je vodilo 5-2 nakon prve četvrtine. Domaćin se brzo vratio u igru te je tijekom druge dionice okrenuo rezultat i poveo. U trećoj četvrtini nekoliko puta je Mornar vodio i s dva gola razlike, ali do kraja je Primorje EB stiglo do neodlučenog rezultata.

S pet golova Duje Živković je bio prvi strijelac domaćina, dok je Duje Akrap postigao tri. Kod gostiju su pet golova dali Tin Brubnjak i Ivan Vukojević, a četiri Gabrijel Burburan.

Solaris i splitski Jadran prvi će četvrtfinalni dvoboj u Šibeniku odigrati 13. svibnja. U petak je Jug AO kao gost u prvom susretu s uvjerljivih 22-11 nadjačao Medveščak u Zagrebu. Svi su uzvratni ogledi na programu 16. svibnja.
Zadar Mladost Vaterpolo

Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
ISKRENO PRIZNANJE

Tucak otvorio dušu: Zdravlje mi je izraubano, pustio sam previše stvari, opraštam se od klupe Hrvatske!

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći

