VATERPOLO

Mladost tijesno poražena od Suknovog Pro Recca

Zagreb: Liga prvaka u vaterpolo, četvrtfinalna skupina, 5. kolo, HAVK Mladost – Pro Recco
Hina
12.05.2026.
u 22:19

Goste su do pobjede predvodili Francesco Di Fulvio, Luke Anthony Pavillard, te Maxwell Bruce Irving sa po tri gola

U susretu petog kola B skupine četvrtfinalnog dijela Lige prvaka, vaterpolisti Mladosti su na bazenu uz Savu izgubili od talijanskog Pro Recca sa 14-17 i ostali bez izgleda za plasman na Final Four.

Talijanski sastav, koji vodi Sandro Sukno, je već u prvoj četvrtini poveo s tri gola razlike (5-2), a početkom druge dionice je imao i četiri gola prednosti (7-3).

Mladost je smanjila na 7-8, no gosti u trećoj bježe na +5 (13-8). U posljednjoj četvrtini Pro Recco je održavao prednost za konačnih 17-14.

Mladost je smanjila na 7-8, no gosti u trećoj bježe na +5 (13-8). U posljednjoj četvrtini Pro Recco je održavao prednost za konačnih 17-14.

Goste su do pobjede predvodili Francesco Di Fulvio, Luke Anthony Pavillard, te Maxwell Bruce Irving sa po tri gola, dok je Rino Burić postigao jedan gol. Kod Mladosti Konstantin Kharkov je zabio četiri, a Andrija Bašić i Marko Radulović po tri gola.

U drugom susretu iz skupine Ferencvaros je pobijedio Hannover sa 17-8, također, osiguravši završni turnir.

Vendel Csaba Vigvari sa četiri gola je bio najefikasniji u domaćim redovima, dok su kod Hannovera po dva gola postigli Lazar Vukičević i Luka Lozina.

Na ljestvici vode Ferencvaros i Pro Recco sa po 12 bodova, dok Mladost i Hannover imaju po tri boda.

Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
ISKRENO PRIZNANJE

Tucak otvorio dušu: Zdravlje mi je izraubano, pustio sam previše stvari, opraštam se od klupe Hrvatske!

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći

