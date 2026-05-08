SMIRUJU SITUACIJU

Srpski vaterpolski savez odgovorio pobunjenim igračima: 'Javnost treba biti obaviještena'

Beograd: Srbija je europski prvak u vaterpolu
U opširnom priopćenju, navode kako se ne radi o 11 aktualnih reprezentativaca već o četiri sadašnja i sedam bivših

Srpski vaterpolo posljednjih dana trese ozbiljan skandal. Prvo je izbornik Uroš Stevanović podnio ostavku iako je reprezentaciju vodio do olimpijskog zlata i zlatne medalje na Europskom prvenstvu. Potom je čak 11 igrača reklo kako ne želi igrati za reprezentaciju sve dok je na čelu Saveza Slobodan Soro.

Sada je stigao i dogovor Srpskog vaterpolskog saveza. U opširnom priopćenju, navode kako se ne radi o 11 aktualnih reprezentativaca već o četiri sadašnja i sedam bivših. 

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

- U reprezentaciju nisu pozvani igrači Strahinja Rašović, Sava Ranđelović Radoslav Filipović, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Viktor Rašović. Jesu li ostali bez poziva zbog godina, loše forme, smjene generacija ili nekog drugog razloga, u to ne želimo ulaziti, ali želimo navesti da je to činjenično stanje - navode u priopćenju.

Tvrde kako su od igrača koji odbijaju igrati za reprezentaciju, poziv na posljednje okupljanje dobili samo Nikola Jakšić, Petar Jakšić, Đorđe Lazić i Dušan Mandić. "Smatrali smo da javnost treba biti obaviještena i da, ako se već inzistira na tome da su igrači reprezentativci, onda treba precizno navesti tko su sadašnji, a tko bivši" - dodali su iz Saveza.

Navode i kako se regularan izborni proces odjednom pretovorio u "čisti politički obračun i zlouporabu sporta u političke svrhe", Ogradili su se od takvih događanja i istaknuli kako je VSS sportska, a ne politička organizacija.

- Tko god od sadašnjih ili bivših vaterpolista, trenera ili članova Saveza želi baviti se politikom, ima puno pravo na to, ali ono što nema pravo jest koristiti svoju sportsku, sadašnju ili bivšu poziciju u tu svrhu. To je očita želja i potpuno je jasno da netko pokušava ostvariti svoje političke ciljeve kroz vaterpolo - zaključili su.
