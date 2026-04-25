VATERPOLSKI DERBI

Mladost pobijedila Jug u Dubrovniku nakon raspucavanja peteraca

Šibenik: Druga polufinalna utakmica vaterpolskoga kupa VK Jug AO - HAVK Mladost
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.04.2026.
u 23:46

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti pobijedili su u Dubrovniku domaći Jug Adriatic osiguranje s 14-12 boljim izvođenjem peteraca (5-3), jer je nakon 32 minute rezultat bio 9-9, a "Žapci" su bili precizniji izvođači u raspucavanju

U osnovnom dijelu utakmice nijedna momčad nije uspjela stvoriti značajniju prednost. Jug je na početku utakmice vodio 2-0 i 3-1, a Mladost je prvi put povela s 5-4 u drugoj četvrtini. Preokretom u zadnjoj četvrtini Mladost je golom Luke Bukića došla do prednosti 9-8 kad je ostalo 55 sekundi do kraja. Maro Šušić je izjednačio na 9-9, a Mladost je imala posljednji napad u kojem je Toni Popadić prvo obranio šut Andrije Bašića, a potom i Marka Radulovića.

U petercima su sva petorica gostujućih izvođača bili precizni, a Toni Mozara je promašio u četvrtoj seriji za Jug, što je bilo odlučujuće za konačan ishod.

Za Mladost je četiri pogotka postigao Konstantin Harkov, a tri Marko Radulović, dok je Ivan Marcelić obranio devet od 21 udarca (43%).

Strijelce Juga je s pet golova predvodio Maro Šušić, a tri je postigao Vlaho Pavlić. Toni Popadić je imao 13 obrana (48%).

Mladost je s 35 bodova iz 14 utakmica na čelu ljestvice, s bodom više od Juga. Jadran je treći s 33 boda, ali i utakmicom manje. Primorje ima 27 bodova iz 12 nastupa, a Medveščak je peti s 18 bodova iz 13 utakmica. Šesti je Mornar s 15 bodova iz 12 nastupa.
Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
ISKRENO PRIZNANJE

Tucak otvorio dušu: Zdravlje mi je izraubano, pustio sam previše stvari, opraštam se od klupe Hrvatske!

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći

