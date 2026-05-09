VATERPOLO

Eurokup: Splitski Jadran u finalu protiv Marseillea

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
09.05.2026.
u 22:21

Vaterpolisti splitskog Jadrana igrat će u finalu ovosezonskog izdanja Eurokupa nakon što su u dvije polufinalne utakmice bili bolji od mađarskog predstavnika BVSC

U prvom susretu u Splitu Jadran je slavio s minimalnih 13-12, a bolji je bio i u uzvratu u Budimpešti gdje je pobijedio 14-12 (4-3, 3-4, 3-2, 4-3).

Kao i prva tako je i uzvratna utakmica bila vrlo izjednačena, ali je Jadran ipak konstantno bio za nijansu bolji i gotovo cijelo vrijeme u minimalnoj prednosti. U niti jednom trenutku uzvrata BVSC nije vodio, dok je Jadran nekoliko puta imao prednost od dva pogotka.

Sjajnu je utakmicu za Jadran imao Jerko Marinić Kragić koji je postigao čak sedam pogodaka. Tri je dao Loren Fatović, dok je dva dodao Nardo Skejić. U domaćem sastavu četiri gola je postigao Matyas Meszaros.

U finalu će Jadran igrati protiv Marseillea koji je na domaćem plivalištu u uzvratu protiv Radničkog iz Kragujevca nadoknadio zaostatak 14-17 iz prvog ogleda. U uzvratu je Marseille pobijedio 16-11.

Finalne se utakmice igraju 23. svibnja i 6. lipnja.
Marseille VK Jadran Vaterpolo

Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
ISKRENO PRIZNANJE

Tucak otvorio dušu: Zdravlje mi je izraubano, pustio sam previše stvari, opraštam se od klupe Hrvatske!

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći

