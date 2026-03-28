ZVIJEZDA POD UPITNIKOM?

Što se događa s Viniciusom? Procurilo zašto nije trenirao uoči okršaja s Hrvatskom

Soccer: International Mens Friendly-Brazil at France
Winslow Townson/REUTERS
28.03.2026.
u 19:06

Napadač Real Madrida i brazilske reprezentacije, Vinicius Junior, neočekivano je propustio posljednji trening uoči prijateljskog dvoboja s Hrvatskom. Ipak, posljednje informacije iz Orlanda donose olakšanje i otkrivaju pozadinu cijele priče

U brazilskom taboru u Orlandu zavladala je zabrinutost. Samo tri dana uoči pripremne utakmice protiv Hrvatske, glavna zvijezda momčadi, Vinicius Junior, propustio je subotnji trening s ostatkom suigrača. Umjesto na travnjaku, dan je proveo u teretani i na terapijama, što je odmah potaknulo nagađanja o ozljedi. Uzrok leži u prethodnom susretu protiv Francuske, tijekom kojeg je Vinicius osjetio bol u predjelu bedra, a kao razlog navodi se veliki fizički umor.

Srećom po izbornika Carla Ancelottija, najgori scenarij je izbjegnut. Kako prenose brazilski mediji, liječnički pregledi obavljeni još u petak pokazali su da nema teže ozljede niti rupture mišića. Njegov izostanak s grupnog treninga bio je isključivo mjera opreza. Liječnički tim poštedio ga je kako bi se izbjegao rizik od pogoršanja stanja, a iz Brazilskog nogometnog saveza situaciju tretiraju kao kontrolu opterećenja, što je uobičajena praksa.

Zlatko Dalić otkrio s kime napada Brazil

Unatoč svemu, očekuje se da će Vinicius biti spreman za nastup protiv Hrvatske u utakmici koja se igra u noći s utorka na srijedu. Cijelu situaciju s pozornošću prati i Real Madrid zbog skorog četvrtfinala Lige prvaka protiv Bayerna. Za Brazil je dvoboj s Hrvatskom od iznimne važnosti jer je to posljednja provjera uoči 18. svibnja, kada će Ancelotti objaviti konačan popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Dok se situacija oko Viniciusa smiruje, Ancelotti je primio i jednu dobru vijest. U puni trenažni proces vratio se iskusni stoper Marquinhos. Branič Paris Saint-Germaina propustio je dvoboj s Francuzima zbog bolova u kuku, no sada je u potpunosti spreman i konkurirat će za sastav. S druge strane, za nastup je i dalje upitan krilni napadač Raphinha, pa će talijanski strateg do posljednjeg trenutka imati pune ruke posla pri slaganju momčadi za važan ogled.
Vatreni Brazil hrvatska nogometna reprezentacija Vinicius Junior

Ne propustite

