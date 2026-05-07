Kaos u Srbiji: Čak 11 igrača napustilo trofejnu reprezentaciju zbog ovih izjava!

Čak 11 srpskih vaterpolskih reprezentativaca objavilo je da više neće igrati za nacionalnu momčad, a povod za drastičnu odluku bila je izjava novog predsjednika Vaterpolskog saveza Srbije Slobodana Sora.

Sve je počelo u ponedjeljak kada je izbornik Srbije Uroš Stevanović podnio neopozivu ostavku. Razlog je bila Sorina izjava kako izbornik reprezentacije ne može istodobno raditi i kao trener u klubu.

Nedugo nakon toga oglasili su se i reprezentativci zajedničkim priopćenjem u kojem su objasnili razloge svoje odluke. Posebno su istaknuli kako je Soro svojedobno branio za reprezentaciju Brazila protiv Srbije na najvećim natjecanjima.

"Tijekom cijele karijere vodili smo se poštovanjem, dostojanstvom i fair-playom. Takav odnos imali smo i prema Slobodanu Soru, današnjem predsjedniku Saveza, dok je nastupao za Brazil protiv Srbije. Svjedoci smo da je tada ulagao maksimalne napore kako bi zaustavio naš put prema najvećim uspjesima, ali u tome nije uspio", naveli su vaterpolisti.

Dodatne reakcije izazvala je i Sorina izjava nakon izbora za predsjednika Saveza, kada je umanjio vrijednost nedavnih uspjeha reprezentacije.

"Olimpijsko i europsko zlato bili su više trenutna inspiracija nego dokaz velike kvalitete", rekao je Soro.

Dodao je kako je Srbija u posljednjih osam godina osvojila samo četiri medalje, dok je u njegovoj generaciji reprezentacija gotovo redovito osvajala odličja.

"Moramo se vratiti staroj doktrini srpskog vaterpola, u kojoj je svako natjecanje najvažnije", poručio je.

Za reprezentaciju Srbije više neće igrati kapetan Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović.