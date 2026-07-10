Paragvajskoj političarki koja je napala Mbappea hakiran račun: Uvrede svejedno nisu stale

Svjetske medije u posljednjih nekoliko dana pune novosti o prilično javnom sukobu paragvajske senatorice Celeste Amarille i francuske nogometne zvijezde Kyliana Mbappea. Amarilla je napadača Real Madrida nazvala "sirovinom koja nije naučila pisati" i opisala ga kao "koloniziranog Kamerunca koji se očajnički pokušava predstaviti kao Francuz" nakon pobjede Francuske nad Paragvajem na Svjetskom prvenstvu.

Mbappe joj je odgovorio porukom na društvenim mrežama nazvavši ju "gnusnom ženom" koja je "nedostojna svoje funkcije". Poručio joj i kako su zbog njene nepromišljenosti i drskog rasizma uspjesi njene reprezentacije na Mundijalu prošli ispod radara. Amarilla je ranije danas napisala kako joj je hakiran račun na Instagramu:

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- Objavljujem da mi je Instagram račun hakiran, vjerojatno od jutros, stoga nisam odgovorna za ništa što se tamo objavi od danas nadalje. Poduzimam potrebne korake radi svoje zaštite i zaštite svojih pratitelja. Ispričavam se zbog neugodnosti koje bi vam ovo moglo prouzročiti - napisala je na X-u.

Kasnije je objavila i kako je uspjela vratiti svoj Instagram račun. "Vratila sam svoj Instagram prije dva sata! Francuska, možete me nastaviti gnjaviti!!!" - glasila je njena objava.

Čini se da još neko vrijeme neće doći kraj "ratu" između nje i francuske zvijezde. Amarilla je Mbappea napala i u senatu:

- Kada je Orlando Gill, mladić koji je vjerojatno prvi put na Svjetskom prvenstvu i prvi put u Europi, igrao pred cijelim svijetom i sa svom poniznošću Paragvajca pružio ruku, ovaj kurvin sin mu je odbio stisnuti ruku i vikao mu u lice. To nije francusko. Francuz to nikada ne bi učinio. Francuska je Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, Deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Odbijam svu tu golemu Francusku, kao i njezinu ogromnu kulturnu, umjetničku i demokratsku baštinu, svesti na Mbappéa - rekla je tom prilikom.