Bivši talijanski vratar oduševio zemlju herojskim činom, ali ostao je skroman: 'Ja nisam junak'

Francesco Toldo bivši je talijanski vratar koji je ostavio vrlo dubok trag u tamošnjim klubovima Fiorentini i Interu. Nakon završetka igračke karijere povukao se javnosti, ali poznato je kako se pridružio civilnoj zaštiti. Sinoć se na ulicama Milana neočekivano našao u situaciji u kojoj je pokazao što je točno naučio u novoj službi.

Toldo se vozio na skuteru kada je vidio mladića na biciklu i drugog mladića kako trči za njim. Zaustavio je dječaka na nogama i pitao ga što se događa, a on mu je otkrio kako mu je drugi dječaj ukrao bicikl. Toldo se potom bacio u potjeru na skuteru, ulovio zlotvora tako što ga je oborio i vratio bicikl dječaku.

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- Odmah sam shvatio što se događa. Čim mi je mladić potvrdio da mu je onaj drugi ukrao bicikl, intervenirao sam punom brzinom - rekao je Toldo nakon potjere. Njegov potez oduševio je sve prisutne koji su ga nagradili pljeskom, a neki su ga pokušali i zagrliti. Bivši golman ipak je ostao skroman.

- Istina je da su me ljudi na ulici prepoznali i htjeli me zagrliti, ali ja nisam heroj. Jednostavno sam učinio ono što je bilo ispravno. Mladić koji je bio opljačkan mi je zahvalio, kao i svi ljudi koji su svjedočili sceni - dodao je.