Posljednji zaveslaji velikog borca: Od Lige prvaka do gradonačelnika, život okončao u jezeru koje je volio

Bio je to ritual, mali bijeg od svakodnevice koji su prakticirali svakog utorka i četvrtka. Nakon opuštajuće saune, Gabriel Mureșan i njegov bliski prijatelj, lokalni svećenik Toni Lucian Dumitru, potražili bi osvježenje u mirnim, tamnim vodama jezera nedaleko od Apolda, transilvanijskog mjestašca u kojem je bivši nogometaš pronašao svoj drugi poziv kao gradonačelnik. No, te kobne večeri, nešto je bilo drugačije. Dok je svećenik ostao blizu obale, upozoravajući na tamu koja je gutala okolinu, Mureșan je, vođen samo njemu znanim impulsom, odlučio preplivati jezero do samog kraja. Bio je to posljednji izazov koji si je postavio, izazov koji nije uspio savladati. Njegov nestanak u vodi pokrenuo je dramatičnu, višesatnu potragu koja je na kraju samo potvrdila najcrnje slutnje. Čovjek koji je vodio bitke protiv Manchester Uniteda i Chelseaja u Ligi prvaka, izgubio je svoju posljednju bitku u tišini, u vodi koju je smatrao svojim utočištem.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je Rumunjskom poput grmljavine. Od Rumunjskog nogometnog saveza do gradske vijećnice u Apoldu, svi su izražavali nevjericu i tugu. Mureșan nije bio samo bivši sportaš; bio je simbol tranzicije, dokaz da se slava s nogometnih terena može pretočiti u stvarni, opipljivi doprinos zajednici. Njegova karijera u lokalnoj politici bila je jednako impresivna kao i ona sportska. Nakon što je 2020. godine prvi put izabran za gradonačelnika s više od 60 posto glasova, povjerenje sumještana potvrdio je na sljedećim izborima 2024. godine, kada je pomeo konkurenciju osvojivši nevjerojatnih 89 posto glasova. Ljudi su ga voljeli ne zato što je nekada bio poznati nogometaš, već zato što je bio, kako su iz gradske uprave napisali u dirljivom oproštaju, "predani sluga naše zajednice".

Tragedija je tim veća jer se dogodila na vrhuncu njegove nove karijere. Mureșan je pronašao svrhu i nakon što je objesio kopačke o klin, što mnogim sportašima ne polazi za rukom. Dok se neki okrenu trenerskom poslu ili postanu stručni komentatori, on je odabrao teži put, put javne službe. Prema svjedočanstvima iz Apolda, bio je pristupačan i pragmatičan vođa, čovjek koji je disciplinu i timski duh s terena uspješno primijenio u rješavanju komunalnih problema. Njegov fokus bio je na poboljšanju infrastrukture i stvaranju boljih uvjeta za mlade, a stanovnici su cijenili njegovu energiju i izravan pristup. Fenomen sportaša koji ulaze u politiku nije nepoznat, od Georgea Weaha u Liberiji do drugih primjera diljem svijeta, no Mureșanov slučaj bio je poseban zbog duboke ukorijenjenosti u lokalnu zajednicu u kojoj je odrastao. Nije tražio moć na nacionalnoj razini, već je želio učiniti boljim mjesto koje je zvao domom.

Film događaja te tragične noći, kako ga je kasnije prepričao potreseni svećenik Dumitru, ledi krv u žilama.

- Uvijek smo išli u saunu. Ne znam što mu je ovoga puta trebalo da ide do samog kraja jezera. Rekao sam mu: ‘Gabi, ostani ovdje, nema smisla, mrkli je mrak’", ispričao je medijima.

No, Mureșan ga nije poslušao. Zaplivao je u tamu, a na povratku, snaga ga je počela izdavati.

- Oče, mislim da više ne mogu - bile su riječi koje je dvaput izgovorio, probijajući se kroz vodu prema obali.

Svećenik je, shvativši da se ne šali, panično pokušavao locirati prijatelja u mraku, zaranjao je i tražio ga, dok netko drugi nije pozvao hitne službe. Potraga u koju su se uključili vatrogasci, specijalne jedinice i gorska služba spašavanja trajala je duge tri sata. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je tek iza ponoći. Unatoč svim naporima i hitnom transportu u bolnicu, spasa nije bilo. Iako se službeni uzrok smrti još istražuje, prve hipoteze govore o mogućem srčanom udaru uslijed naglog ulaska u hladnu vodu nakon saune.

Gabriel Mureșan u sjećanju navijača ostat će upisan kao ključni čovjek zlatne generacije CFR Cluja. U klub iz srca Transilvanije stigao je 2007. godine i u sljedećih šest sezona postao njegovim zaštitnim znakom. Kao defenzivni vezni igrač, bio je motor i taktički mozak ekipe koja je prekinula dominaciju bukureštanskih velikana. Njegov stil igre bio je definicija borbenosti: agresivan, taktički besprijekoran i s nevjerojatnom vizijom. S njim kao sidrom u veznom redu, Cluj je osvojio tri naslova prvaka Rumunjske (2008., 2010., 2012.), tri nacionalna kupa i dva superkupa. Bio je to period neviđene dominacije za klub koji je do tada bio u sjeni. Vrhunac te generacije bili su nastupi u Ligi prvaka, gdje je Mureșan imao priliku odmjeriti snage s nogometnom elitom. Utakmice protiv Chelseaja, Rome i Manchester Uniteda na Old Traffordu bile su kruna njegove karijere, trenuci u kojima je dokazao da pripada najvećoj pozornici.

Ipak, njegova karijera nije bila bez kontroverzi. Baš kao što je na terenu bio beskompromisan u duelima, ponekad je prelazio granicu dopuštenog. Najmračniji trenutak dogodio se u studenom 2014. godine, dok je igrao za ASA Târgu Mureș. U utakmici protiv Steaue iz Bukurešta, laktom je u glavu udario protivničkog igrača Raula Rusescua, slomivši mu jagodičnu kost. Incident je bio toliko ozbiljan da je Rusescuu prijetio gubitak vida na jednom oku. Disciplinska komisija bila je nemilosrdna: Mureșan je kažnjen s čak 16 utakmica neigranja, što je bila jedna od najstrožih kazni u povijesti rumunjskog nogometa. Taj ga je događaj pratio kao mrlja, kao podsjetnik na tamniju stranu njegove vatrene natjecateljske prirode. Nakon epizode u Rusiji, u klubu Tom Tomsk, karijeru je završio 2017. godine, tiho se povukavši sa scene koja mu je dala sve - i slavu i osporavanja.

Oproštaj od nogometa za Mureșana je značio početak novog poglavlja. Umjesto da uživa u mirovini, odlučio je preuzeti odgovornost za svoj rodni kraj. Njegov ulazak u politiku bio je logičan nastavak njegove uloge vođe. Kao što je na terenu bio kapetan koji usmjerava momčad, tako je i u Apoldu postao čovjek kojem su se ljudi obraćali za rješenja. Njegova popularnost nije bila utemeljena samo na staroj slavi; bila je izgrađena na obećanju transparentnosti i stvarnog rada, što je u ruralnom dijelu Rumunjske bila poruka koja je snažno odjeknula. Njegov uspjeh na izborima bio je dokaz da ljudi vjeruju kako sportaši, naviknuti na disciplinu i odricanje, mogu donijeti potrebnu promjenu u često inertne strukture lokalne vlasti.