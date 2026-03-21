NEZAUSTAVLJIV

VIDEO Pogledajte kako je sjajni Budimir donio pobjedu Osasuni: Igra u nevjerojatnoj formi

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
VINCENT WEST/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.03.2026.
u 21:06

Budimiru je ovo bio 16. pogodak u svim natjecanjima ove sezone, a 14. u prvenstvu

Nogometaši Osasune pobijedili su Gironu s 1:0 u 29. kolu LaLige i popeli se na deveto mjesto prvenstvene ljestvice s 37 bodova. Jedini pogodak na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir u 80. minuti.

Victor Munoz uposlio je Kikea Barju na lijevom krilu, a on se sjurio prema protivničkom šesnaestercu. Driblingom se riješio čuvara i uputio centaršut koji je spremno dočekao Budimir i glavom poentirao za pobjedu svoje momčadi. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Budimiru je ovo bio 16. pogodak u svim natjecanjima ove sezone, a 14. u prvenstvu. Nakon nešto slabijeg ulaska u sezonu, sve se promijenilo u 2026. godine pa je tako u posljednjih deset nastupa zabio čak osam pogodaka. Trenutačno na diobi trećeg mjesta ljestvice strijelaca LaLige s Lamineom Yamalom. Ispred njih dvojice su Vedat Muriqi s 18 i Kylian Mbappe s 23.
