VIDEO Pogledajte kako je sjajni Budimir donio pobjedu Osasuni: Igra u nevjerojatnoj formi

Nogometaši Osasune pobijedili su Gironu s 1:0 u 29. kolu LaLige i popeli se na deveto mjesto prvenstvene ljestvice s 37 bodova. Jedini pogodak na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir u 80. minuti.

Victor Munoz uposlio je Kikea Barju na lijevom krilu, a on se sjurio prema protivničkom šesnaestercu. Driblingom se riješio čuvara i uputio centaršut koji je spremno dočekao Budimir i glavom poentirao za pobjedu svoje momčadi. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Budimiru je ovo bio 16. pogodak u svim natjecanjima ove sezone, a 14. u prvenstvu. Nakon nešto slabijeg ulaska u sezonu, sve se promijenilo u 2026. godine pa je tako u posljednjih deset nastupa zabio čak osam pogodaka. Trenutačno na diobi trećeg mjesta ljestvice strijelaca LaLige s Lamineom Yamalom. Ispred njih dvojice su Vedat Muriqi s 18 i Kylian Mbappe s 23.