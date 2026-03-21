Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Pobjeda Splićana

Hajduk je briljirao, no i ova je utakmica pokazala da je Gonzalo Garcia bio u zabludi

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
21.03.2026.
u 17:18

Hajduk je ove sezone pobijedio u sva tri susreta s Vukovarom 1991., u listopadu su Bijeli u Vinkovcima slavili rezultatom 1:0, a u prosincu su pobijedili na Poljudu 2:1 i ovaj put u uvjerljivom trijumfu u Osijeku

Nogometaši Hajduka u 27. su kolu Supersport HNL-a elegantno riješili problem u Osijeku protiv Vukovara. Na kraju je završilo uvjerljivom pobjedom momčadi Gonzala Garcije 6:0. Bio je to očekivani scenarij, doduše ne ovako uvjerljiva pobjeda, a navijači Hajduka pamtit će je kao utakmicu s najmanje stresa ove sezone.

Splićani su lagano došli do pobjede u Osijeku, a sve je bilo riješeno nakon nešto više od pola sata igre kada je Hajduk imao prednost od dva pogotka. Momčad Gonzala Garcije povela je već nakon šest minuta i to s bijele točke. Marko Livaja podsjetio je na svoje najbolje dane u zadnjih pet godina i zabio lucidno, panenkom.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Zabio i Brajković
U strijelce se upisao i mladi Roko Brajković i 33. minuti. Nije Vukovar uspio na bilo koji način parirati Hajduku koji je bio bolji u svim elementima nogometne igre. A ako bi nešto u procurilo kroz obranu, tu je bio sigurni Toni Silić. Kao u situaciji iz 39. minute kada je Gurlica iskoristio nepažnju Hajdukove obrane, pucao iz voleja, ali Silić je bio spreman. Odlično su Splićani započeli i drugi dio. Već nakon dvije minute po ulasku u drugo poluvrijeme, vodstvo Hajduka povisio je Ante Rebić, nakon sjajne asistencije Brajkovića. Put prema golijadi Hajduka definitivno je trasirao Rokas Pukštas koji je poentirao u 63. minuti. Jedan od najmodernijih veznih igrača u ligi i dalje nastavlja igrati u sjajnoj formi. Bio je to njegov osmi pogodak. Pukštas je sastojak bez kojeg Hajdukova igra ne može funkcionirati. Peti pogodak postavio je Michele Šego. Hajdukov napadač poentirao je u 85. minuti, nakon asistencije Melnjaka, a konačan omjer postavljen je u 89. minuti kada je Vlasenko postigao autogol. Neće Tomislav Stipić po dobrome pamtiti debi na klupi Vukovara, to je jasno.

Tri pobjede
Hajduk je ove sezone pobijedio u sva tri susreta s Vukovarom 1991., u listopadu su Bijeli u Vinkovcima slavili rezultatom 1:0, a u prosincu su pobijedili na Poljudu (2:1) i jučer u uvjerljivom trijumfu u Osijeku.

Gonzalo Garcia protiv Vukovara se odlučio za taktičku varijantu s Rebićem i Livajom u udarnoj postavi. Livaja i Rebić ove su sezone zajedno započeli samo devet od ukupno 34 utakmice, ali učinak u tim susretima je i više nego uvjerljiv – sedam pobjeda i dva remija, bez poraza, uz razliku pogodaka 21:4.

U tom razdoblju Livaja je upisao šest pogodaka i četiri asistencije, dok je Rebić dodao četiri pogotka i tri asistencije, što jasno pokazuje koliko su konkretni i opasni kada su zajedno na terenu. Garcia je implementirao neke dobre stvar u sustav Hajduka. Zadnjih se mjeseci puno češće priča o afirmaciji mladih igrača, što je u ovom trenutku najveći potencijal splitskog kluba. No, trener je očito pogriješio u tretmanu nekih svojih najvažnijih igrača. Ta priča jednostavno je trebala biti puno bolje izbalansirana. Naravno, u korist ambicija splitskog kluba.
Ključne riječi
pobjeda HNL Vukovar Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!