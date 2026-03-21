Borussia s tri kaznena udarca došla do preokreta u 11 minuta

Preokrenuvši zaostatak od dva pogotka u posljednjih 20 minuta utakmice, dortmundska Borussia je pred svojim navijačima svladala HSV s 3-2 u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 27. kola njemačke Bundeslige, a za domaću momčad su dosuđena čak tri kaznena udarca.

Gosti su golovima Philipa Otelea (19) i Alberta Lokonge (38), došli do velike prednosti u prvom poluvremenu, u kojem su bili puno bolja momčad od domaćina. Borussia je u 45. minuti mogla umanjiti zaostatak, ali je Felix Nmecha iz prvog dosuđenog kaznenog udarca promašio vrata.

U poluvremenu je Niko Kovač očigledno održao poticajan govor svojim igračima, jer je domaća momčad potpuno promijenila pristup te u razdoblju od 73. do 84. minute postigla tri pogotka za preokret.

Na intervenciju iz VAR sobe je glavni sudac Matthias Jollenbeck dosudio kazneni udarac iz kojeg je u 73. minuti Ramy Bensebaini postigao prvi od svoja dva pogotka i smanjio zaostatak domaće momčadi. Samo pet minuta poslije Serhou Guirassy je bio strijelac za izjednačenje na 2-2, a nakon što je Muheim rukom blokirao udarac u svom kaznenom prostoru, Bensebaini je u 84. minuti realizirao drugi jedanasterac za pobjedu momčadi iz Dortmunda.

Borussia (61 bod) je tako ponovno došla na devet bodova zaostatka za vodećim Bayernom (70), a HSV je s 30 bodova na 11. poziciji.

Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za HSV.