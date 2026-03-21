VIDEO Vlašić zabio u porazu Torina, Modrić ponovno briljirao za Milan

Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 3:2 u 30. kolu Serie A i tako se, barem privremeno, približili vodećem Interu na pet bodova zaostatka iako Nerazzuri imaju utakmicu manje. Milan je poveo golom Strahinje Pavlovića u 36. minuti, a za goste iz Torina izjednačio je Giovanni Simeone u 44. minuti te se s rezultatom 1:1 otišlo na odmor.

Milan je ponovno poveo u 51. minuti golom Adriena Rabiota na asistenciju Christiana Pulišića, akciju za taj pogodak pokrenuo je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Samo minutu kasnije Yousouff Fofana povećao je vodstvo Milana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Konačan rezultat u 83. minuti postavio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. Kapetan Torina realizirao je kazneni udarac za svoj sedmi prvenstveni pogodak ove sezone. Vremena za proekret ili izjednačenje ipak nije bilo. Vlašićev pogodak pogledajte OVDJE.