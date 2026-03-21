Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIE A

VIDEO Vlašić zabio u porazu Torina, Modrić ponovno briljirao za Milan

Serie A - AC Milan v Torino
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.03.2026.
u 20:17

Milan je ponovno poveo u 51. minuti golom Adriena Rabiota na asistenciju Christiana Pulišića, akciju za taj pogodak pokrenuo je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić

Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 3:2 u 30. kolu Serie A i tako se, barem privremeno, približili vodećem Interu na pet bodova zaostatka iako Nerazzuri imaju utakmicu manje. Milan je poveo golom Strahinje Pavlovića u 36. minuti, a za goste iz Torina izjednačio je Giovanni Simeone u 44. minuti te se s rezultatom 1:1 otišlo na odmor.

Milan je ponovno poveo u 51. minuti golom Adriena Rabiota na asistenciju Christiana Pulišića, akciju za taj pogodak pokrenuo je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Samo minutu kasnije Yousouff Fofana povećao je vodstvo Milana.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Konačan rezultat u 83. minuti postavio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. Kapetan Torina realizirao je kazneni udarac za svoj sedmi prvenstveni pogodak ove sezone. Vremena za proekret ili izjednačenje ipak nije bilo. Vlašićev pogodak pogledajte OVDJE.
Ključne riječi
Luka Modrić Milan Torino Nikola Vlašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!