UZNEMIRUJUĆE Autom se namjerno zaletio u masu ljudi, kamere su sve snimile

Najmanje tri osobe ozlijeđene su u sinoćnjoj namjerno izazvanoj prometnoj nesreći kada se automobil zaletio u masu ljudi u Parizu koja je slavila PSG-ov ulazak u finale Lige prvaka, prenosi AFP.

Incident se dogodio blizu Champs-Élyséesa tijekom kaotične noći. Pariška policija je u tri sata ujutro izvijestila o uhićenju 43 osobe, zapaljenim automobilima i velikoj materijalnoj šteti na trgovinama.

🤯📢 Riots in Paris: A car rammed into a crowd of people. Several injured, some in critical condition



Football fans trashed half of Paris while celebrating PSG’s victory over Arsenal and their advance to the Champions League final. At one point, for unknown reasons, a car even… pic.twitter.com/lKDpSIp4R5