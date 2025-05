PSG lovi svoj prvi naslov Lige prvaka, a Inter četvrti. Ovo su dosadašnji pobjednici velikog natjecanja

Nakon milanskog Intera plasman u finale nogometne Lige prvaka izborio je i Paris Saint-Germain koji je u uzvartnom susretu polufinala na Parku prinčeva pobijedio Arsenal sa 2-1 i tako potvrdio londonskih 1-0. PSG će u finalu 31. svibnja na Allianz Areni u Munchenu igrati protiv Intera koji je u dvije fantastične polufinalne utakmice porazio Barcelonu ukupnim rezultatom 7-6. Prva utakmica u Barceloni je završila 3-3, dok je Inter u uzvratu na San Siru slavio sa 4-3 nakon produžetaka. Interu će to biti drugo finale u posljednje tri sezone, ukupno sedmo, a do sada je slavio tri puta (1964, 1965, 2010). S druge PSG je samo jednom dogurao do finala, 2020. kada je izgubio od Bayerna.

PSG je izgubio sve tri dosadašnje polufinalne utakmice na domaćem terenu Lige prvaka (0-1 protiv Milana 1994/95., 1-2 protiv Man Cityja 2020/21., 0-1 protiv Borussije Dortmund 2023/24.). Do sada jedini put kada je dogurao do finala bilo je to 2020. u doba koronavirusa kada se igrao završni turnir s osam najboljih ekipa u Lisabonu. Ovoga Parižani su prekinuli crni niz. Samo su dvije momčadi ikada stigle do finala Lige prvaka nakon što su izgubile prvu utakmicu polufinala kod kuće, Ajax protiv Panathinaikosa u sezoni 1995/96., te Tottenham protiv Ajaxa u sezoni 2018/19. Arsenal se nadao kako bi mogao postati i treća ekipa.

Španjolski nogometni velikan Real Madrid najtrofejniji je europski klub sa 15 naslov prvaka. Na drugom mjestu je Milan sa sedam titula, Bayern i Liverpool su slavili po šest puta, dok Barcelona ima pet naslova. Ovogodišnji finalist Inter je tri puta bio prvak Europe, dok PSG još uvijek čeka prvu krunu. Ukupno su 23 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje "Starog kontinenta". Najviše titula, 20 je otišlo u Španjolsku, engleski klubovi su slavili 15, a talijanski 12 puta.

DOSADAŠNJI POBJEDNICI

15 - Real Madrid

7 - Milan

6 - Bayern, Liverpool

5 - Barcelona

4 - Ajax

3 - Manchester United, Inter

2 - Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest, Porto

1 - Manchester City, Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburg, Steaua, PSV Eindhoven, Crvena zvezda, Marseille, Borussia Dortmund

POBJEDNICI PO ZEMLJAMA

20 - Španjolska

15 - Engleska

12 - Italija

8 - Njemačka

6 - Nizozemska

4 - Portugal

1- Francuska, Rumunjska, Jugoslavija, Škotska