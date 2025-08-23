UŽIVO Beljo iskoristio prvu pogrešku i kaznio Istru! Dinamo poveo u prvih pet minuta

5' - Taraba se poskliznuo pri pokušaju dodavanja za Kolarića. Beljo je uzeo loptu i pogodio u praznu mrežu.
1' - Utakmica je počela!
Televizijski prijenos utakmice možete pratiti putem kanala MAXSport 1.
Dinamo: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo
Istra 1961: Kolić - Taraba, Koski, Marešić, Heister - Lončar, Radošević, Maurić - Lawal, Bangura, Rozić
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Umrla je sama i zaboravljena: Bila je jedna od najljepših jugoslavenskih glumica, a život je tragično okončala okružena špricama
Tri horoskopska znaka kojima će jesen promijeniti život iz korijena: Ulaze u razdoblje sreće, ljubavi i uspjeha!
Ivan Rakitić senzacionalnim potezom zaludio Split i Dalmaciju, ovo je mogao izvesti samo on
FOTO: Pogledajte tko je sve došao na posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz masovne grobnice Jazovka
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Slaven ponovo nije uspio. Lokosi slavili na gostovanju u Koprivnici
Za "lokose" je to bila druga pobjeda, a za "farmaceute" treći poraz
Hajduk ga je skupo platio i potratio njegov talent. Odlazi im igrač vrijedan više od milijun eura
Prema podacima Transfermarkta, trenutačna vrijednost 26-godišnjaka procjenjuje se na 1.5 milijuna eura
Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru
Velimir Zajec, dosadašnji predsjednik Dinama, objavio je da se neće kandidirati na idućim izborima i to prvima na kojima će članovi Dinama birati po načelu 'jedan član, jedan glas'.
Brat Dinamova trenera zbog životnog poziva daleko je od očiju javnosti: 'Na njemu je veliki presing'
– Brata volim, molim za njega, kao i za svakog čovjeka. Molio sam se za brata oduvijek, zajedno s drugim svećenicima i u teškom razdoblju kada se borio s bolešću. Mario ima svoj put, izabrao je trenerski poziv, i dobro mu ide. I njemu, naravno i sebi, želim da budemo dobri kršćani, da budemo vjerni Bogu i dobri ljudi. Da se volimo i poštujemo – kazao nam je don Darko
Detalji Hajdukove senzacije: Reprezentativac koji je vrijedio 25 milijuna eura dolazi na Poljud
Detalje posla donijela je Marca, koja piše da je Guillamon dogovorio sporazumni raskid ugovora s Valencijom.
Evo gdje možete pogledati Dinamo protiv Istre ako nećete na Maksimir
Pierre-Gabriel još nije spreman, u drugom je planu, ali o drugim stvarima ne mogu govoriti, vidjet ćemo kad se oporavi, kaže trener Dinama
Večernji doznaje: Mišković prodaje Rijeku! Pao je dogovor s američkim multimilijarderom
Foleyeva ekipa već je nekoliko puta bila u Rijeci, razgovarali su ne samo s Miškovićem već i s drugim članovima vrhuške kluba, željeli su saznati sve o klubu, a pogledali su uživo i utakmicu protiv Ludogoreca. Uglavnom, proveli su dubinsku analizu, a nakon toga i odlučili da žele uložiti novac, odnosno preuzeti Rijeku
VIDEO Vukovar i Gorica odigrali ljepoticu kola, pogledajte pogotke i majstorske poteze (2:2)
U prvoj utakmici 4. kola HNL-a Vukovar 1991 i Gorica su u Vinkovcima igrali 2-2
Transfer-bomba s Poljuda: Hajduk dovodi igrača koji je vrijedio 25 milijuna eura!?
Talijanski stručnjak za transfere, Matteo Moretto, objavio je vijest koja je odjeknula regijom. Bivši španjolski reprezentativac i dugogodišnji igrač Valencije, Hugo Guillamón, uskoro potpisuje za Hajduk Split, što predstavlja jedan od najzvučnijih transfera u povijesti kluba
Beljo d.d. za davanje golova