Martin Bubanović
DINAMO - ISTRA 1-0

UŽIVO Beljo iskoristio prvu pogrešku i kaznio Istru! Dinamo poveo u prvih pet minuta

Istra s tri gola ostvarila povijesnu pobjedu protiv Dinama
Nel Pavletic/PIXSELL
23.08.2025. u 21:10
Tekstualni prijenos utakmice Dinama i Istre pratite na portalu Večernjeg lista
Dinamo
0-0
Istra 1961
HNL - 4. kolo, 16.00, Maksimir, Zagreb
Gol
(Gol)

5' - Taraba se poskliznuo pri pokušaju dodavanja za Kolarića. Beljo je uzeo loptu i pogodio u praznu mrežu.

Početak
(Početak)

1' - Utakmica je počela!

GDJE GLEDATI

Televizijski prijenos utakmice možete pratiti putem kanala MAXSport 1.

SASTAVI

Dinamo: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo

Istra 1961: Kolić - Taraba, Koski, Marešić, Heister - Lončar, Radošević, Maurić - Lawal, Bangura, Rozić

LE
Leoness
21:13 23.08.2025.

Beljo d.d. za davanje golova

MALO POZNATO

Brat Dinamova trenera zbog životnog poziva daleko je od očiju javnosti: 'Na njemu je veliki presing'

– Brata volim, molim za njega, kao i za svakog čovjeka. Molio sam se za brata oduvijek, zajedno s drugim svećenicima i u teškom razdoblju kada se borio s bolešću. Mario ima svoj put, izabrao je trenerski poziv, i dobro mu ide. I njemu, naravno i sebi, želim da budemo dobri kršćani, da budemo vjerni Bogu i dobri ljudi. Da se volimo i poštujemo – kazao nam je don Darko

