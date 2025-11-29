Sjajan nastup Zrinke Ljutić, osvojila je sedmo mjesto u veleslalomu

Druga vožnja ženskog veleslaloma na Copper Mountainu donijela je sjajan nastup hrvatske skijašice Zrinke Ljutić koja je završila na sedmom mjestu.
Nakon što je u prvoj vožnji zauzela 14. mjesto sa zaostatkom od 1.52 sekunde za vodećom Alice Robinson, Ljutić je u drugoj vožnji odskijala agresivno i precizno.
Tom je vožnjom preuzela vodstvo s 53 stotinke prednosti ispred Mikaele Shiffrin i na je završila među 10 najboljih.
Prva je bila Novozelanđanka Alice Robinson za kojom je Ljutić na kraju zaostala sekundu i 55 stotinki. Druga je Austrijanka Julia Scheib, a treća Norvežanka Thea Louise Stjernesund.
MNOGI SU JU OBOŽAVALI
FOTO Sjećate se naše nekad slavne pjevačice? Kći joj je velika TV zvijezda, a ona se povukla iz javnosti
SUD ODREDIO PRITVOR
FOTO Namrgođen stigao pred sud: Pogledajte kako bivši glavni državni inspektor išao po odluku o slobodi ili pritvoru
DAN ZA PAMĆENJE
FOTO Evo tko je došao na doček naše misice u Zagrebu! Predviđali su joj pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Nikad glasnije
Simbol slavlja u Hrvata pretvorio se u opasan biznis: Crno tržište buja, a društveni problem raste
SPAŠAVA DAN