ODLIČNO ODVOZILA

Sjajan nastup Zrinke Ljutić, osvojila je sedmo mjesto u veleslalomu

Flachau: Zrinka Ljutić napravila pogrešku, teško će do druge vožnje
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 21:57

Nakon što je u prvoj vožnji zauzela 14. mjesto sa zaostatkom od 1.52 sekunde za vodećom Alice Robinson, Ljutić je u drugoj vožnji odskijala agresivno i precizno.

Druga vožnja ženskog veleslaloma na Copper Mountainu donijela je sjajan nastup hrvatske skijašice Zrinke Ljutić koja je završila na sedmom mjestu.

Tom je vožnjom preuzela vodstvo s 53 stotinke prednosti ispred Mikaele Shiffrin i na je završila među 10 najboljih.

Tom je vožnjom preuzela vodstvo s 53 stotinke prednosti ispred Mikaele Shiffrin i na je završila među 10 najboljih.

Prva je bila Novozelanđanka Alice Robinson za kojom je Ljutić na kraju zaostala sekundu i 55 stotinki. Druga je Austrijanka Julia Scheib, a treća Norvežanka Thea Louise Stjernesund.
Kupnja