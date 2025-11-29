Filip Zubčić nas je šokirao na najpozitivniji način! Jedan detalj govori sve o njegovom pothvatu

U trenucima kad se to od njega nije očekivalo, kad bi i plasman među deset najboljih bio smatran vrlo dobrim rezultatom, Filip Zubčić nas je sve pozitivno šokirao senzacionalnim rezultatom! Najbolji hrvatski skijaš je na spektakularan način doskijao do trećeg mjesta na drugom veleslalomu sezone Svjetskog skijaškog kupa koji se održao u američkom Copper Mountainu. O tome koliko je ovo bilo pozitivno iznenađenje možda najbolje govori činjenica da je 32-godišnji Zagrepčanin posljednji put na pobjedničkom postolju Svjetskog kupa bio prije gotovo dvije godine, u siječnju 2024. kad je bio treći u Adelbodenu. Period od 37 utrka i 693 dana bez postolja je završen!

A način na koji je Zubo došao do postolja ovo postignuće čini još slađim. Prva vožnja je bila otprilike u skladu s Filipovim recentnim izdanjima, doskijao je do 13. mjesta i nekako je vladao dojam da ćemo gledati nešto slično kao i na otvaranju sezone u Söldenu, gdje je svoj nastup zaključio na 15. mjestu. Bilo je u toj prvoj vožnji, koju je postavio njegov trener Sergej Komarov, trenutaka u kojima je uhvatio kvalitetan ritam, posebno u prvom sektoru, no na vrijeme su negativno utjecale dvije pogreške, jedna u prvom sektoru te jedna pri kraju trećeg sektora. Završio je tu prvu vožnju sa zaostatkom od sekunde i 44 stotinke, a na njegovom licu se dala vidjeti doza one frustracije iz prošle sezone, za koju nam je u intervjuu tijekom ljeta priznao da je psihološki bila najzahtjevnija u njegovoj karijeri, upravo zbog takvih pogrešaka.

Međutim, u drugoj smo gledali najbolju moguću verziju Filipa Zubčića, onu verziju koja je pobjeđivala u veleslalomima i borila se za Mali kristalni globus u njegovoj disciplini. Drugu vožnju, koju je postavio Norvežanin Nicklas Kjelsli, Zubčić je uradio točno onako kako je trebalo. Bio je mekan na skiji i dovoljno brz na hvatanju zavoja, a potom je napao vrata u trenucima kad je to bilo prijekopotrebno. Također je bio svjestan koja je vrata morao uzimati užom, a koja širom putanjom, te je još jednom pokazao svoju nevjerojatnu fizičku spremu fantastičnim vremenima u posljednja dva sektora, kad je većina konkurenata vremenski posustajala. Filip je imao peto najbolje vrijeme druge vožnje, no svi koji su u drugoj vožnji bili brži od Filipa imali su znatno bolji startni broj, to jest spustili se među prvima stazom u drugom laufu. Kad bismo u jednadžbu uzeli padanje kvalitete podloge, Zubčićeva vožnja je zapravo u drugoj vožnji bila daleko najkvalitetnija.

Nakon što je u cilj ušao u 'zelenom', prednosti nadolazećih skijaša su se topile. Prvo smo gledajući pomislili "odlično, ući će među deset", potom smo optimistično pomislili "mogao bi ući i među pet, pa to bi bilo vrhunski", da bi na kraju i mnogi od najboljih posustajali i dobili smo apsolutnu skijašku senzaciju, što zbog konteksta same utrke, što zbog konteksta Zubčićevih rezultata u zadnje vrijeme.

Na kraju je, i to prilično uvjerljivo, u Copper Mountainu slavio Austrijanac Stefan Brennsteiner koji je suvereno obranio vodeću poziciju iz prve vožnje, s čak 95 stotinki nad drugoplasiranim Norvežaninom Henrikom Kristoffersenom. Zubčić je utrku završio sa sekundom zaostatka za pobjednikom. Ovim fantastičnim rezultatom je, s novih 60 bodova, Zubčić skočio na šesto mjesto u poretku veleslalomaša te na 11. mjesto u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Odlična vijest za Zubčića je što u idućih 20-ak dana slijede još tri veleslaloma u rasporedu Svjetskog kupa za skijaše; prvo 7. prosinca u Beaver Creeku, potom 13. prosinca u Val d'Isereu te 21. prosinca u Alta Badiji.