Evo koliko je Filip Zubčić zaradio fenomenalnim nastupom u Americi, ovo je ozbiljna cifra

Hrvatski skijaški as Filip Zubčić priredio je pravu sportsku dramu sa sretnim završetkom na stazi u američkom Copper Mountainu, podsjetivši skijaški svijet na svoje najbolje dane. Iako situacija nakon prve vožnje nije obećavala borbu za sam vrh, budući da je Zubčić držao tek trinaestu poziciju s primjetnim zaostatkom, u drugoj je vožnji pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu i tehničku superiornost koja ga krasi godinama. Agresivnim, ali iznimno preciznim skijanjem uspio je nadoknaditi vrijeme te se doslovno katapultirao na treće mjesto, što mu je prvo postolje u Svjetskom kupu još od siječnja 2024. godine i utrke u švicarskom Adelbodenu. Ispred našeg skijaša na kraju su završili samo pobjednik Stefan Brennsteiner, koji je uspio zadržati vodstvo iz prve vožnje, te drugoplasirani Henrik Kristoffersen, no Zubčićev povratak iz sredine poretka bio je apsolutna priča dana u Coloradu.

Osim sportskog prestiža i važnih bodova za svjetsku rang listu, ovaj sjajan rezultat donio je najboljem hrvatskom skijašu i vrlo konkretnu financijsku satisfakciju koja nije zanemariva. Za osvajanje trećeg mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama Zubčić je nagrađen iznosom od točno 14.960 eura. Riječ je o značajnoj svoti koja je direktan rezultat povećanih ulaganja u alpsko skijanje na američkom tlu, gdje se organizatori trude privući i zadržati pažnju publike visokim nagradama. Naime, organizacija U.S. Ski & Snowboard je u suradnji s financijskom tvrtkom Stifel za ovu sezonu povećala nagradni fond za čak 30 posto u odnosu na prethodnu natjecateljsku godinu. Time su osigurali najveći iznos nagrada u povijesti tamošnjih natjecanja, što je svakako bio dodatni motiv za sve skijaše da u "obećanoj zemlji" pruže svoje maksimume, baš kao što je to učinio naš Filip.

Pogled na ljestvicu Svjetskog kupa sada izgleda mnogo optimističnije za hrvatskog predstavnika koji se vraća u formu. Nakon što je u prvom veleslalomu sezone zauzeo 15. mjesto i zaradio skromnijih 16 bodova, novih 60 bodova iz Copper Mountaina značajno je popravilo njegov plasman i samopouzdanje. Zubčić se trenutno nalazi na šestom mjestu u poretku veleslaloma sa 76 bodova, dok u ukupnom poretku najboljih skijaša svijeta drži solidnu 11. poziciju s ukupno 89 bodova. Ovakav rasplet situacije potvrđuje da je Zubčić i dalje u samom svjetskom vrhu te da može ravnopravno konkurirati za najviše plasmane kada mu se poklope forma i uvjeti na stazi, a posebno veseli činjenica da je uspio povezati dvije dijametralno suprotne vožnje na način koji mu je donio vrhunski rezultat i povratak među elitu.