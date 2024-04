UŽIVO Spektakularna utakmica u Ligi prvaka: Modrić na klupi, evo sastava

BAYERN - REAL MADRID (uživo od 21.00)



BAYERN: Neuer - Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui - Laimer, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane



REAL MADRID: Lunin - Lucas, Rüdiger, Nacho, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham - Vinicius, Rodrygo

PRIJENOS UŽIVO:

>>> Stigli su sastavi za večerašnji okršaj na Allianz Areni u Münchenu. Kod Reala, najvažnija vijest je da u prvih 11 nema Luke Modrića. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u susret će ući s klupe za pričuve.

Najava // piše: Edi Džindo

Pravi sudar velikana čeka nas danas u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka. Na Allianz Areni najtrofejniji njemački klub Bayern dočekuje najtrofejniji španjolski klub Real Madrid. O veličini ovih klubova dovoljno govori podatak da je riječ o dva kluba s najviše plasmana polufinale u povijesti Lige prvaka ili Europskog kupa. Real ih ima 33, a Bayern 21.

Momčadi u ovaj dvoboj ulaze s različitim motivacijama. Dok je Bayernu Liga prvaka jedina prilika za osvajanjem trofeja ove sezone nakon ispuštanja naslova u Bundesligi i Kupu, realovce samo matematika dijeli od osvajanja naslova ligaškog prvaka; pet su kola prije kraja više od 10 bodova ispred konkurencije. No bez obzira na to što Real praktički ima već osiguran trofej, a Bayernu prijeti prva sezona bez trofeja nakon 12 godina, kad je Liga prvaka u pitanju svi znamo da Madriđanima ne nedostaje motivacije i da je to njihovo natjecanje. Oba su kluba skupine završila na čelu, u osmini finala Real je izbacio Atletico, Bayern Lazio, a zanimljivo je da su i jedni i drugi u četvrtfinalu izbacili glavne engleske adute, Real je izbacio Manchester City, a Bayern Arsenal.

Iako prema kladionicama Real ima status favorita uoči polufinalnog dvomeča, povijest nam govori da je okršaj Bayerna i Reala sveukupno vrlo podjednak. U 26 međusobnih utakmica Real je tek malo uspješniji s 12 pobjeda naprema Bayernovih 11, dok su samo tri utakmice završile remijem, uz ukupnu gol-razliku 41:39 u korist kraljevskog kluba. Ipak, madridski gigant puno je uspješniji u recentnoj povijesti. U sva tri protekla dvomeča u nokaut-fazi Lige prvaka (polufinale 2018., četvrtfinale 2017. i polufinale 2014.) Real je prošao dalje, s čak pet pobjeda i jednim remijem u tih šest utakmica. Posljednja se pobjeda Bayerna protiv Reala u natjecateljskom susretu dogodila još 2012. godine u polufinalu, kad su Bavarci u konačnici prošli u finale.

– Uvijek je bolje igrati pred vlastitim navijačima. Sa svakim osvojenim duelom ili dobrom akcijom dobivaš potporu koja te diže i daje ti dodatni vjetar u leđa. Sad u polufinalu svi trebamo podignuti razinu, i igrači i navijači – najavio je dvoboj Thomas Tuchel, strateg Bayerna, a njegov kolega s druge strane, trener Reala Carlo Ancelotti rekao je:

– Ovo je posebno natjecanje za nas i uvijek damo nešto što ljudi od nas nisu očekivali. Često nas otpisuju, tako je bilo i ove sezone, ali još smo tu.