Sve je jasno? Španjolci pišu: Luka Modrić je donio odluku! Zna se gdje želi igrati sljedeće sezone

Gdje će svoju nogometnu karijeru nastaviti Luka Modrić? Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i 'desetka' madridskog Reala aktualni ugovor s klubom ima do 30. lipnja ove godine. A čini se da je točno dva mjeseca prije njegova isteka konačno donio odluku o tome u kojem će klubu ući u 40. godinu svog života.

Modrić će u rujnu napuniti 39, ali ako je suditi po napisima uvijek dobro informiranih medija koji vjerno prate događanja u Realu, klub neće mijenjati. Konkretno, nakon što se odigra polufinale Lige prvaka, kad prođu obje utakmice s Bayernom, Modrić će sjesti s predsjednikom Florentinom Perezom i priopćiti mu da želi ostati u Realu.

Piše tako španjolski novinar Eduardo Inda, a potvrđuje sve zajedno niz portala koji prate Real. Zna se da će za Modrića i ovoga ljeta biti niz ponuda i upita, no od ranije je poznato da je Modrićeva želja bila završiti karijeru u klubu za koji nastupa od 2012. godine. Traže ga Saudijci i Amerikanci, velika je želja novih čelnika u Dinamu, ali čini se da će ući u novu sezonu s Realom.

Španjolci dodaju da se Modrić zapravo - predomislio. Nije mu bilo po volji to što je morao pristati na nešto drugačiju, manju ulogu u sastavu Reala, no sad je to iza njega. Luki se sviđa to što može biti mentor mlađim igračima koji dolaze, a do konačnog dogovora Modrića i Pereza trebalo bi doći u sljedećim danima.

Novi ugovor dobit će i Toni Kroos, Modrićev dugogodišnji partner u sredini terena, a ove je godine Luka za Real u 39 nastupa postigao dva pogotka i tome dodao šest asistencija. S Realom je uzeo 23 trofeja, a ove sezone mogao bi i još koji. Real je uvjerljivo vodeći na ljestvici španjolskog prvenstva, a u Ligi prvaka je jedan od glavnih favorita za novu europsku titulu.