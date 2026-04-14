UŽIVO Luda utakmica u Madridu: Barcelona se vratila iz ponora

Llorente i Lookman su istrčali kontru 2 na 2. Španjolac je pravovremeno uposlio Nigerijca koji zabija pokraj nemoćnog Garcije-
Novi pokušaj Barcelone, ovaj put nakon kornera, ali brani i to Musso
Fermin Lopez je nakon udarca glavom pao licem na kopačku Mussu. Krvavo mu je lice, Flick će možda morati mijenjati
Odmah nova prilika za Barcelonu, ali spašava Atletico Musso
Sada griješi Griezmann u fazi obrane, Olmo je podvalio loptu za Ferrana Torresa koji matira Mussa
Velika prilika za Atletico. Lookman je prošao pokraj Koundea i poslao povratnu loptu za Griezmanna čiji udarac odlazi pokraj gola
Igra se s puno energije i želje na obje strane, ali smirio se tempo u posljednjih desetak minuta
Prva prava prilika Atletica. Nakon ubacivanja iz auta došla je lopta do Lookmana na drugoj vratnici, ali Nigerijac puca pokraj gola
Lenglet je pokušao vratiti loptu Mussu, ali praktički ju je gurnuo u noge Lamineu Yamalu koji je lagano svladao Mussa za 0:1
Već nakon 30-ak sekundi Yamal opasno prijeti, ali odbio je to Musso u korner
Počela je utakmica na Metropolitanu!
ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez
BARCELONA: Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Pedri, Gavi, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Olmo
Diego Simeone neće moći računati na usluge stopera Marca Pubilla, Jose Marije Gimeneza i Davida Hancka te veznjaka Pabla Barriosa.
Hansiju Flicku pak nedostaju ključni igrači Cubarsi i Raphinha.
Madridski Atletico donio je veliku prednost od dva pogotka s prošlotjedne utakmice na Camp Nou. Bila je to utakmica u kojoj je Barcelona dominirala većim dijelom, sve dok u 45. minuti Pau Cubarsi nije zaradio crveni karton zbog prekršaja na Antoineu Griezzmanu, a Julian Alvarez fantastično pogodio iz slobodnog udarca.
Napadala je Barcelona i s igračem manje, ali utakmicu je prelomio pogodak Alexandera Sorlotha u 70. minuti.
Atletico je tako veliki favorit za prolazak dalje, ponajviše zbog famoznih defenzivnih taktika njihovog trenera Diega Simeonea. Za očekivati je kako će crveno-bijeli čuvati prednost iz prve utakmice kao što su to činili i u polufinalu Kupa Kralja. Tada su u prvom susretu pobijedili s 4:0, a u drugom na svom terenu izgubili s 3:0 i svejedno prošli dalje.
Ne propustite
FOTO Od sutra vrijede nova pravila na cestama: Ovo je sve što trebate znati kako biste izbjegli kaznu
VIDEO Prvi veliki sukob, Magyar bocnuo Vučića, ovaj mu poručio: 'Nazvao bih tu izjavu glupom...'
Bombastična izjava iz Budimpešte: Magyar neće zvati ni Putina ni Trumpa, ali ima poruku za obojicu
Vučić ponosno najavio veliki projekt u Srbiji, evo što će proizvoditi: 'Bit ćemo jedna od dvije ili tri zemlje u Europi...'
Još iz kategorije
Messi iznenađujuće ostao bez trenera: Veliki argentinac morao odstupiti
Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub
VIDEO Neymar se pohvalio kolekcijom dresova: Reakcija kada je došao do Modrićevog je hit
Neymar navodno posjeduje tri dresa hrvatske nogometne reprezentacije - jedan Modrićev, jedan Rakitićev i jedan nepoznatog vlasnika
Kanada poludila za vatrenima: Hrvat poveo sve zaposlenike frizerskog salona na utakmicu
Potrošio je oko 1.100 eura kako bi svima kupio ulaznice. Mladići su sami kupili avionske karte za let dug tri sata od Toronta do Orlanda. Sve se dogodilo u sat vremena, dan prije polijetanja
Kovač otkrio što nedostaje Borussiji da postane 'svjetska' momčad: 'Nemamo takve igrače'
U kontekstu njegovih riječi, posebno je zanimljiv Jadon Sancho. Englez je najbolji nogomet karijere igrao upravo u Borussiji, a njemački mediji smatraju kako bi se sljedećeg ljeta mogao vratiti u Dortmund
Hit-trener Premier lige na ljeto napušta klub: Kandidat je za klupu posrnulog velikana
Iraola će nakon sezone biti slobodan, ali s obzirom na potražnju, neće dugo biti bez posla. Najglasniji su nagovještaji o povratku u Athletic Bilbao, gdje je kao igrač odigrao više od 500 utakmica
U Hamburgu panika zbog Vuškovića: Mladi vatreni mogao bi propustiti veliki derbi
Vušković se prošlog tjedna ozlijedio na treningu te je zbog natučenog koljena morao propustiti utakmicu prošlog vikenda. U klubu se nadaju kako bi se mogao oporaviti na vrijeme za utakmicu s Werderom, no ni danas se nije pojavio na treningu
Na obljetnicu odlaska Nikole Pokrivača pokreće se Memorijal i stipendija za mlade sportaše
Memorijal započinje u petak, 17. travnja, utakmicom Futsal Dinama i HMNK Rijeke u Sutinskim vrelima, u sklopu posljednjeg kola redovnog dijela HMNL, čime simbolično počinje trodnevni program posvećen Nikoli
FOTO Prva žena trenerica u ligama petice odradila trening, evo kako je bilo: 'Dečki, okupite se'
"Okupite se, dečki", poručila je prije svog prvog obraćanja igračima njemačkog prvoligaša.
Ludi tjedan Zlatka Dalića: Sutra je u Munchenu pa ide na derbi, u ponedjeljak se očekuje ono najvažnije
Dalić se nada dobiti odgovore na neka od ključnih pitanja u danima koji dolaze