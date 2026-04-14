VL
Autor
Karlo Koret
ATLETICO - BARCELONA

UŽIVO Luda utakmica u Madridu: Barcelona se vratila iz ponora

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
14.04.2026. u 20:45
Tekstualni prijenos utakmice Atletico Madrid - Barcelona možete pratiti uživo na portalu Večernjeg lista.
ATLETICO
Lookman 30'
1-2
BARCELONA
Yamal 4' Torres 24'
Četvrtfinale Lige prvaka Atletico - Barcelona, 21:00, Metropolitano, Madrid
Gol
30 (Gol)

Llorente i Lookman su istrčali kontru 2 na 2. Španjolac je pravovremeno uposlio Nigerijca koji zabija pokraj nemoćnog Garcije-

30'

Novi pokušaj Barcelone, ovaj put nakon kornera, ali brani i to Musso

25'

Fermin Lopez je nakon udarca glavom pao licem na kopačku Mussu. Krvavo mu je lice, Flick će možda morati mijenjati

25'

Odmah nova prilika za Barcelonu, ali spašava Atletico Musso

Gol
24' (Gol)

Sada griješi Griezmann u fazi obrane, Olmo je podvalio loptu za Ferrana Torresa koji matira Mussa

22'

Velika prilika za Atletico. Lookman je prošao pokraj Koundea i poslao povratnu loptu za Griezmanna čiji udarac odlazi pokraj gola

16'

Igra se s puno energije i želje na obje strane, ali smirio se tempo u posljednjih desetak minuta

8'

Prva prava prilika Atletica. Nakon ubacivanja iz auta došla je lopta do Lookmana na drugoj vratnici, ali Nigerijac puca pokraj gola

Gol
4' (Gol)

Lenglet je pokušao vratiti loptu Mussu, ali praktički ju je gurnuo u noge Lamineu Yamalu koji je lagano svladao Mussa za 0:1

1'

Već nakon 30-ak sekundi Yamal opasno prijeti, ali odbio je to Musso u korner

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na Metropolitanu!

SASTAVI

ATLETICO: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

BARCELONA: Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Pedri, Gavi, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Olmo

KOGA NEMA?

Diego Simeone neće moći računati na usluge stopera Marca Pubilla, Jose Marije Gimeneza i Davida Hancka te veznjaka Pabla Barriosa.

Hansiju Flicku pak nedostaju ključni igrači Cubarsi i Raphinha.

NAJAVA

Madridski Atletico donio je veliku prednost od dva pogotka s prošlotjedne utakmice na Camp Nou. Bila je to utakmica u kojoj je Barcelona dominirala većim dijelom, sve dok u 45. minuti Pau Cubarsi nije zaradio crveni karton zbog prekršaja na Antoineu Griezzmanu, a Julian Alvarez fantastično pogodio iz slobodnog udarca.

Napadala je Barcelona i s igračem manje, ali utakmicu je prelomio pogodak Alexandera Sorlotha u 70. minuti. 

Atletico je tako veliki favorit za prolazak dalje, ponajviše zbog famoznih defenzivnih taktika njihovog trenera Diega Simeonea. Za očekivati je kako će crveno-bijeli čuvati prednost iz prve utakmice kao što su to činili i u polufinalu Kupa Kralja. Tada su u prvom susretu pobijedili s 4:0, a u drugom na svom terenu izgubili s 3:0 i svejedno prošli dalje.

